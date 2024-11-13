為甚麼會哨牙 咬手指都會變哨牙 箍牙矯正原來有必要

哨牙由多種原因引起的，包括遺傳、口腔習慣及顎骨結構等。不要以為輕微哨牙沒有問題，若長期不加以處理解決，除了影響社交自信心，影響日常生活與心理健康。其實哨牙可能導致一系列口腔健康問題，如蛀牙、牙周病及咬合不正，進而影響日常生活與心理健康。

免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此 為甚麼會哨牙 先天後天都有機會 遺傳是導致哨牙的主要原因之一。牙齒的形狀、大小、數量和顎骨結構都可能受到遺傳的影響。如果父母或家族中有人有哨牙，子女也更有可能面臨相似的問題。這是因為某些基因會影響牙齒發育的方式，導致牙齒擠擁或排列不整齊。 咬手指都有機會變哨牙 後天多數會因為小時候的不良口腔習慣引致，一些孩子會吮指、咬指甲或用牙齒咬硬物，這些習慣可能會對牙齒的正常發育造成損害。例如，吮指會導致上顎前牙向外突出，而咬指甲則可能使牙齒不均勻磨損，進一步影響排列。另外更換乳齒等牙齒脫落狀況，也有可能令周圍的牙齒可能會向空缺的地方移動，牙齒走位形成哨牙。

輕微哨牙也要重視 增口腔衛生風險 蛀牙甚至引起牙齦炎 由於牙齒排列不整齊，在清潔口腔時可能會遇到困難，導致口腔衛生不良。這不僅增加了蛀牙和牙周病的風險，還可能造成口臭。同時因為牙齒的外觀問題，許多人可能會感到自卑或焦慮，甚至可能影響到的社交生活和職業發展。 1. 蛀牙 哨牙使得牙齒之間的清潔變得困難。牙齒不整齊會導致食物殘渣容易滯留在牙縫中，這樣一來，細菌更容易滋生，增加蛀牙的風險。當牙齒表面長時間接觸細菌和酸性物質時，牙齒的礦物質會逐漸流失，導致蛀牙形成。 2. 牙周病 哨牙可能導致牙菌斑的積聚，這是造成牙周病的主要原因。牙周病分為牙齦炎和牙周炎，若不及時處理，可能導致牙齦腫脹、出血甚至牙齒脫落。牙周病不僅影響牙齦的健康，還可能導致骨質流失，最終影響到整個牙齒的穩定性。 3. 下顎疼痛 哨牙常常導致不正確的咬合，這影響了咀嚼的效率。咬合不正的牙齒無法均勻分佈咬合壓力，可能導致某些牙齒過度磨損，甚至引發顳顎關節（TMJ）問題，導致疼痛和不適。這也可能影響到語言和發音，特別是在兒童中。牙齒的位置不正可能導致發音困難，影響正常的溝通。

箍牙消除哨牙引致日常刷牙清潔暗位 箍牙是最常見的哨牙處理方法，包括傳統金屬牙箍、隱形牙箍（如 Beame）等。基本原理是利用持續的輕微壓力來促進牙齒的移動。每個矯正器會施加不同的力量，促使牙齒沿著設計好的路徑移動。透明把牙齒移動到合適位置，減低食物殘留在牙縫機會。可以，避免牙齒健康危機。 免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此 不再哨牙增社交自信心 哨牙或使人感到自卑，避免在公共場合露出笑容或與他人交流，這種自卑感可能限制了社交機會。整齊的牙齒使微笑看起來更加吸引人，能提升整體外觀。許多人在社交場合中特別在意自己的外貌，整齊的牙齒能讓人感覺更加自信。當人們對自己的外觀感到滿意時，會更願意參加社交活動，主動與他人互動。 免費 3D 掃描箍牙檢查 不知道自己的哨牙問題能否解決？其實市面上有免費箍牙前檢查可以預約。例如 Beame 有提供門市的免費 3D 口腔掃描檢查及諮詢，在報價後才決定是否箍牙。



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