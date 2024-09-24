為「飽」而「跑」 支援基層溫飽

不少基層人士經常以最小量及種類的食物作為正餐，只為填飽肚子並希望節省開支，但長期或會造成營養不良，對健康無益。為向有需要人士提供短期和緊急的食物援助，聖雅各福群會得到永義(香港)有限公司支持，將舉辦第11屆「聖雅各福群會GOrun Together挑戰賽2024」(「慈善跑」)，為聖雅各福群會食物援助服務籌款。
為食物援助服務籌款
將於今年11月17日假香港科學園露天劇場舉行的慈善跑，主題為「為『飽』而『跑』」，籌得善款扣除營運成本後，將全數撥捐聖雅各福群會旗下食物援助服務，包括眾膳坊食物銀行、全方位網上食物援助平台FOOD-CO等。有興趣人士不妨身體力行，邊跑邊宣揚「惜食」和「共享」的精神。
慈善跑分爲10公里挑戰賽、 5公里挑戰賽及 2 公里親子二人賽，各項賽事均設有最低籌款額。10公里挑戰賽組別包括：男女子個人賽及隊制四人賽； 5公里挑戰賽則分為男女子個人賽及青年個人賽，另設企業慈善賽。每個組別均設有冠、亞及季軍，以及「最高籌款獎」，以鼓勵額外捐款。
捐款網站：https://event.sjs.org.hk/GOrun2024/sponsor/GR2024072616133788805
為「飽」而「跑」聖雅各福群會 GOrun Together 挑戰賽2024詳情
日期：2024年11月17日(星期日)
時間：上午8時至11時
起跑時間：上午8時半( 10公里挑戰賽)；上午8時42分( 5公里挑戰賽)；10時15分( 2 公里親子二人賽)
起跑地點：香港科學園露天劇場
查詢：2831 3235
網址：https://event.sjs.org.hk/GOrun2024/
截止日期：2024年10月31日(星期四)