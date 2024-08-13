烈日勞動誤判中暑！「紅茶色尿」警示橫紋肌溶解症危機

橫紋肌溶解症是當肌肉急速損傷時，導致在肩膀、上臂和大腿等肌肉群，出現疼痛、僵硬、無力和腫脹，受傷的肌肉會釋放大量的肌球蛋白進入血液，若不及時處理，可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果。

日前，清潔隊員李大哥在烈陽下清掃街道時，最初只覺得全身肌肉痠痛、頭昏腦脹，以為只是中暑。然而，隔天症狀未見好轉，反而更加嚴重，尿液竟變成紅茶色。驚慌的李大哥立即前往診所，向醫生描述了自己的狀況。

收治患者的開業診所院長傅裕翔醫生提到：「從李大哥的肌肉劇痛和尿液變色，我判斷他是橫紋肌溶解症。」傅醫生表示，這是一種因骨骼肌(橫紋肌)急速損傷，導致大量肌球蛋白(myoglobin)進入血液，造成的全身性急症。國泰綜合醫院暨內湖國泰診所腎臟內科主治醫生曾柏榮也說明，橫紋肌溶解症是當肌肉受傷或壞死時，導致的一系列症狀，通常會在大肌肉群，如肩膀、上臂和大腿，出現疼痛、僵硬、無力和腫脹。

受傷的肌肉會釋放大量的肌球蛋白進入血液，這些蛋白質經由腎臟排出，使尿液變成暗紅或褐色，可能損害腎臟。此外，發炎會讓身體內的水分滯留在組織中，造成身體缺水，加重腎臟負擔。橫紋肌溶解症還會引起電解質不平衡，肌肉細胞中的鉀和磷釋放到血液中，導致高血鉀和高血磷，而鈣沉積在組織中，造成低血鈣。這些變化會影響其他器官的正常運作。