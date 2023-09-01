政府取消口罩令已接近半年，不少鼻敏感患者擔心除口罩後會令症狀加重。耳鼻喉科醫生徐加明指，大部分患者對塵蟎及動物毛髮等室內致敏原過敏，與是否戴口罩沒有太大關係，毋須過分擔心。另外亦提醒，患者應避免長期使用「一噴就通」的通鼻劑，以免造成依賴。 過去曾有大型研究顯示，戴口罩可減低鼻敏感發作，因為口罩可阻隔患者接觸室外的致敏原，例如花粉及個別的樹木及草等；而患者較少在家戴口罩，因此室內的致敏原，包括塵蟎及動物毛髮等，口罩的影響較細。

過敏性鼻炎 鼻敏感的正式學名是過敏性鼻炎，即指當吸入某些環境的物質，刺激到免疫系統，導致鼻腔內出現發炎的反應。鼻敏感高危患者包括家族遺傳，或體質較過敏的人士，如濕疹或哮喘患者等，他們患上鼻敏感的機率都會較一般人高。 鼻敏感的症狀包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻痕、眼痕、眼紅及流眼水等，如果一直未有處理，可能會影響日常生活，「例如夜晚發作時影響睡眠質素；日間發作則導致集中力下降，影響上班上學，亦可能因症狀引起社交上的麻煩。」如果病情嚴重，可能會引起中耳炎、鼻竇炎甚至是睡眠窒息症等併發症。 對於鼻敏感患者如何適應，徐加明認為，要視乎他們的致敏原，「例如在木棉花的季節，漫天都是木棉花，可能會增加鼻敏感發作的風險，便戴上口罩比較好」。

減少接觸致敏原 治療鼻敏感可分幾個步驟。首先，從源頭著手減少接觸致敏原，患者可作皮膚或抽血測試找出致敏原。徐加明續指，有研究顯示，本港大部分人均對塵蟎敏感，尤其在潮濕或轉天氣的日子，塵蟎的孳生速度較快，建議可用抽濕機，將濕度降至50%以下；另增加換床單被套的次數、定期清洗冷氣隔塵網，開空氣清新機亦有幫助。 第二步就是以藥物治療，其中口服抗組織胺可將鼻塞及流鼻水的症狀減輕，患者亦可使用類固醇噴劑，以減低鼻腔內的發炎情況。