無孔不入 研究發現男性睾丸組織有塑膠微粒入侵

塑膠微粒污染海洋、土壤，甚至空氣，但最近科學家更發現，塑膠微粒已經入侵睾丸組織，而且濃度相當「顯著」，有可能對精子質量造成負面影響，令人擔憂長遠或損及男性生育能力。

全部樣本都有塑膠微粒

美國新墨西哥大學的研究團隊，分析了47隻狗和 23個人類睾丸樣本，令人震驚的是所有樣本都發現塑膠微粒，其中狗隻的睾丸組織的塑膠微粒平均濃度為每克組織122.63微克，而人類睾丸組織的濃度更達328.44微克。有關研究已刊載在《Toxicological Sciences》。

礙於研究所用的睾丸樣本並非來自活人，故此難以計算精子數量，但透過分析狗隻樣本的精子數量，發現聚氯乙烯(PVC)含量愈高，精子數量會愈低，相信與聚氯乙烯會釋放干擾精子製造的化學物質有關。