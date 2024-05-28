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健康
2024-05-28 11:30:25

無孔不入 研究發現男性睾丸組織有塑膠微粒入侵

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微膠粒

塑膠微粒污染海洋、土壤，甚至空氣，但最近科學家更發現，塑膠微粒已經入侵睾丸組織，而且濃度相當「顯著」，有可能對精子質量造成負面影響，令人擔憂長遠或損及男性生育能力。

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全部樣本都有塑膠微粒

美國新墨西哥大學的研究團隊，分析了47隻狗和 23個人類睾丸樣本，令人震驚的是所有樣本都發現塑膠微粒，其中狗隻的睾丸組織的塑膠微粒平均濃度為每克組織122.63微克，而人類睾丸組織的濃度更達328.44微克。有關研究已刊載在《Toxicological Sciences》。

礙於研究所用的睾丸樣本並非來自活人，故此難以計算精子數量，但透過分析狗隻樣本的精子數量，發現聚氯乙烯(PVC)含量愈高，精子數量會愈低，相信與聚氯乙烯會釋放干擾精子製造的化學物質有關。

精子

分析狗隻樣本的精子數量，發現聚氯乙烯(PVC)含量愈高，精子數量會愈低。

無可估計的破壞

研究作者指出，一直懷疑塑膠微粒能否穿透生殖系統，而今次結果就反映這些污染物進入人體後可以滲入各個組織，對健康可能造成無可估計的破壞，並有需要作進一步研究，以了解男性精子數量下降與塑膠微粒污染的關係。

塑膠微粒是指小於5毫米的微小塑膠顆粒，多由大型塑膠碎片分解而來，或源自含有塑膠微珠的產品，例如化妝品。塑膠微粒可說是無處不在，由海洋、泥土到雨水，甚至空氣中都有。

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