無性經驗女士陰道異常出血 子宮鏡檢查竟揪出子宮內膜癌

經血失調、陰道異常出血等是常見婦科問題，且可能代表著潛在重大的健康問題，其發生的原因很多，包括荷爾蒙失衡、懷孕、流產、子宮肌瘤、肌腺症、息肉、感染、凝血功能異常、良性子宮內膜增生、甚至是癌症等。

一位40歲女性患者月經失調已長達一年多，且經血總是滴滴答答流不停，去了好幾家的醫療院所求診，婦科超聲波皆顯示無明顯異常，加上患者未有過性行為而不便內診檢查，因此只依仗荷爾蒙藥物調經，但反覆經血異常的情況依舊沒有改善，幾經輾轉至安南醫院婦癌科門診。

子宮腔內視鏡 切片竟為癌症

陳昱任主任經超聲波檢查，該名患者確實無明顯異常，且子宮大小、卵巢型態皆正常，沒有異常血流循環或腫瘤。為了進一步查出原因，他向患者詳細解釋了超聲波可能遺漏細小病灶，並在徵求患者同意後，進行子宮腔內視鏡檢查。

整個過程在不傷害到處女膜，以及患者沒有感到不適的前提下，檢查結果發現，子宮腔內有個0.2公分、帶著異常血流的乳突狀病灶，經切片證實為子宮內膜癌。