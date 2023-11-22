無故眼痛應求醫 葡萄膜炎或潛藏嚴重疾病

以中國發病率推斷，葡萄膜炎影響本港萬多人，患者會出現眼睛紅、腫、痛等徵狀。惟不少患者掉以輕心，但如屬自身免疫性葡萄膜炎，則可能致盲，又或潛藏了嚴重疾病，應及早求醫。中大醫學院研究團隊亦發現此症的發病機制，而且已有藥物具備療效，有望成為新療法。
中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇表示，葡萄膜為眼球內層組織，位於鞏膜(眼白)和視網膜之間，具有遮光、供應眼球營養的功能。「葡萄膜炎的成因可能是細菌或病毒感染，而更大部分為免疫系統誤認葡萄膜屬外來物並加以排斥，引致發炎。」
或使眼珠變形
患者眼睛除了會有紅、腫、痛、視力模糊的徵狀之外，發炎細胞也可能會積聚於角膜內皮，又或白血球積聚於前房，嚴重者甚至會因為虹膜發炎而黏連到晶體，令瞳孔未能放大或縮小，也令眼珠變成非圓形。譚智勇強調，「不少患者都忽視了細微徵狀，所以首次求診時已出現併發症。由於自身免疫性葡萄膜炎可能與其他自身免疫疾病如強直性脊椎炎等同時出現；又或患上淋巴瘤而引起類似徵狀，均屬嚴重疾病，因此如眼睛無故紅、腫、痛，建議立即求醫。」
類固醇為目前一線治療
醫生會為患者作多項檢查以助診斷，中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授司徒家浩醫生指，「首先會放大瞳孔檢查眼底，有懷疑則同時驗血及肺部和腰椎X光檢查，找出有否肺結核(感染)和其他自身免疫疾病的表徵。亦會做眼底螢光血管造影檢查及視網膜光學相干斷層掃描，查看是否有黃斑水腫、視網膜血管炎等併發症，再作出相應治療。」傳統上會採用類固醇作一線治療，惟對部分患者無效，長期使用亦可能帶來副作用；二線免疫抑制劑或者生物製劑，亦未能保證療效，故需要尋求新療法。
找出發病機制
中大醫學院研究團隊利用小鼠實驗以了解自身免疫性葡萄膜炎的發病機制，發現了GHRH訊號通路與此炎症有關，又因免疫T細胞產生出具有GHRH受體的Th17細胞，當收到GHRH訊號便會激發炎症細胞因子並引致疾病。中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授朱偉傑博士續指，「在小鼠上使用GHRH受體抑制劑，可大大減少炎症反應，小鼠的眼睛結構也較少受到破壞；惟GHRH與生長訊號有關，抑制後小鼠體形明顯較小，令藥物難以用於人體。幸而現有藥物JAK-STAT3抑制劑可針對下游的訊號通路並加以阻截，能夠抑制炎症，副作用也較少。」團隊將盡快展開JAK-STAT3抑制劑用於自身免疫性葡萄膜炎的第二期臨床研究，有望於10年內正式臨床使用。