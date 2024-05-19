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健康
2024-05-19 17:15:00

無煙跑服日2024 做運動戒煙可提升成功率！

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無煙跑服日2024 做運動戒煙可提升成功率！

世界無煙日2024暨無煙跑服日啟動禮於昨日舉行。

每年的531日為世界無煙日，香港吸煙與健康委員會昨舉辦世界無煙日2024暨無煙跑服日啟動禮，鼓勵市民在世界無煙日換上運動服，參與無煙跑服日，宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。

今年世界無煙日的主題為「保護兒童免受煙草商侵擾」，委員會主席湯修齊指，不少吸煙人士都忽略了二、三手煙對非吸煙人士，尤其是兒童的危害。呼籲大家同心協力，鼓勵身邊的家人朋友，為了自己和下一代的健康，做出正確選擇，盡快戒煙。

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做運動戒煙好處一：減輕壓力

運動可以令腦部釋放荷爾蒙，如多巴胺、安多酚等，這些荷爾蒙都能幫助改善情緒。其中多巴胺會影響腦中的「奬賞路徑」(reward pathways)，這種腦部神經傳遞物使人感到愉悅，替代尼古丁刺激產生的愉悅感，同時更可以減低壓力荷爾蒙、改善血液循環和睡眠質素，從而減少戒煙期間的不適。

無煙跑服日2024 做運動戒煙可提升成功率！

做運動可提高戒煙的成功率。

做運動戒煙好處二：減輕煙癮

運動可減低戒煙人士對吸煙的渴望。當有強烈煙癮的時候，可嘗試做1015分鐘運動，尤其是中強度運動，可以幫助減輕煙癮。跑步是鍛煉意志力的好方法，同時在練跑的過程中能夠提升心肺功能。研究發現跑步可以幫助戒煙及減少吸煙量，而戒煙後運動表現可以大大提升。

另外透過練習不同的瑜伽姿勢和呼吸法，可以使新鮮空氣進入肺部，助我們保持頭腦清楚、精力充沛，從而達到減壓、清除負面情緒及控制體重的效果。

無煙跑服日2024 做運動戒煙可提升成功率！

無煙跑服日

無煙跑服日2024

日期：2024531(星期五)

時間：全日

地點：任何地方

服飾：跑服或運動服

更多活動詳情可瀏覽無煙跑服日2024網頁

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