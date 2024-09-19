無痛血尿 小心膀胱癌

血尿的成因有很多，但如果不帶任何痛楚的話，就有可能患上膀胱癌，宜及早求醫。「抗體藥物複合體(ADC)」繼用於肺癌及乳癌後，最新亦可用於晚期膀胱癌，如配合免疫治療使用，更可大大延長存活期中位數及無惡化存活期中位數。 香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指出，尿路上皮癌是最常見的膀胱癌類型，佔約八至九成病例。「除了年齡增長，吸煙也是一大風險因素，因為香煙中的化學物質會伴隨尿液逗留在膀胱，或會損害膀胱膜，增加患癌風險。研究亦指吸煙者比非吸煙者的風險高2至3倍。」

發現血尿即求醫 膀胱癌最常見的症狀是小便帶血，尿液呈鮮紅或深褐色，而且可能沒有痛楚，初時亦只斷續出現。潘明駿認為若發現血尿應即時求醫。此外，患者也會因為腫瘤刺激內膜而尿頻，到中晚期有可能在膀胱形成血塊，患者感脹痛和小便不通。到晚期或擴散，則會有盆骨疼痛、骨痛、腿部浮腫及體重下降等全身性的徵狀。

傳統治療有局限 醫生會視乎患者腫瘤的入侵程度，如有否入侵膀胱肌肉層、或入侵到附近器官如前列腺或子宮，甚至擴散至其他範圍而斷定期數。潘明駿表示期數可影響治療選擇及存活率，「如未入侵肌肉、仍屬早期，5年存活率高達80%；如果入侵了肌肉則減至50%；不幸擴散的話，則只有5%人在5年後仍然存活。」 常用治療膀胱癌的方法有放射治療、化療及免疫治療，惟每一項都有其局限，例如只能局部治療、效果不持續。「早前的本地調查也發現，現有治療方案未能符合患者需要，例如近半數患者的腎功能欠佳，未能接受順鉑化療；免疫治療亦只對部分患者有幫助。」