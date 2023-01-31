無糖茶愈飲愈肥？營養師破解喝茶陷阱

營養師提醒，有的民眾會有「代償效應」，覺得自己已經喝無糖茶有助於減肥，可以「心安理得」吃下更多零食，最終反而導致攝取更多的熱量，而引起肥胖。

「為麼喝了無糖茶還是變胖？」你是否也有這樣的困擾？營養師李芷薇提醒，有的民眾會有「代償效應」，覺得自己已經喝無糖茶有助於減肥，可以「心安理得」吃下更多零食，最終反而導致攝取更多的熱量，而引起肥胖。根據國外研究顯示，喝含糖飲料的人對於熱量攝取會有所節制，反而喝無糖飲料的人沒節制飲食，導致愈減肥愈胖。

茶具有去油解膩、促進新陳代謝、幫助消化之效。茶裡的多酚有助於預防老化和慢性疾病。而且根據2022年台灣高血壓治療指引，綠茶和紅茶還有降低血壓的效果，益處多多。

陷阱 1 ：喝無糖茶為何愈喝愈胖？

但有民眾疑惑，為何喝了無糖茶仍然變胖？李芷薇提醒，這是所謂的「代償效應」，根據國際研究顯示，民眾喝下含糖飲料後，想要再吃點心時會有所顧忌；反而喝了無糖茶、無糖可樂的民眾，會鬆懈大吃零食餅乾，反而導致變胖。