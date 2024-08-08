無聲殺手膽囊癌！醫生提醒膽囊息肉危險訊號 及早防範致命風險

膽囊癌是膽道系統中最常見且致命的癌症之一，因初期症狀不明顯，常被忽略或誤認為一般的腸胃不適，例如上腹疼痛、食慾不振、腹瀉等症狀。因此，許多患者在確診時已處於治療效果差的晚期，致死率高，被稱為「無聲殺手」。

外科醫生陳榮堅分享了一個真實案例。曾有一位長年在非洲工作的50歲病人，在出發前被診斷出有0.8公分的膽息肉。由於息肉尺寸接近1公分，醫生建議他3個月、6個月後回診持續追蹤；然而，因為工作繁忙，他未能按時回診，一出發就是兩年沒回來。直到他發現自己突然暴瘦、臉色蠟黃，才意識到問題的嚴重性。回國後檢查發現，他已經罹患膽囊癌，且癌細胞已經轉移到肝臟；短短半年內，這位病人就離開了人世。

陳榮堅醫生表示，如果檢查發現有大於1公分的膽息肉，應該考慮手術切除，因為這類息肉容易有致癌風險。他強調：「大於1公分的膽囊息肉有較高風險，而小於1公分的息肉則惡性變化風險較小。」這個案例不幸且令人遺憾，但也提醒我們檢查、追蹤的重要性。

息肉的特性與風險

馬偕醫院衛教資訊提到，息肉是黏膜層增生向外突出的組織贅生物，可以發生在身體任何部位，如鼻子、消化道，尤其是大腸和膽囊內壁都是常見的部位。長庚醫院衛教資訊進一步指出，膽囊息肉指的是由膽囊壁長出的良性贅生組織，發生率約4%。大部分膽囊息肉病灶不大，大多數的病患沒有症狀，僅少數人會感到輕微右上腹或上腹部疼痛、飽餐後不適等。良性膽囊息肉以膽固醇性息肉最為常見，其次為腺肌增生性息肉和炎性息肉；惡性息肉則以膽囊腺癌最常見。

膽囊癌的初期症狀容易被忽視，導致許多患者錯過最佳治療時機。定期健康檢查和早期發現是防止病情惡化的關鍵。對於膽囊息肉的患者，尤其是息肉大於1公分者，應積極配合醫生建議，定期追蹤檢查，必要時及早進行手術切除，以降低癌變風險。

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