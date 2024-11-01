無聲無形影響活動能力 防治【周邊動脈血管疾病】

根據衛生署發表2020-2022年度人口健康調查，預測在30至74歲人士中，於未來十年患上心血管病的風險為11.4%，即大約每10人中，會有1人在未來十年內，患上心血管疾病，當中包括冠心病、中風、以及周邊動脈血管疾病。嚴重的周邊動脈血管疾病可影響活動能力。有20%-50%的患者無明顯症狀，如未能及時治療，有可能導致截肢及其他嚴重後遺症。

血管問題影響下肢 可致組織缺血與壞疽

要防治頑疾，深入了解是第一步；血管外科專科醫生吳偉健醫生指出，周邊動脈血管疾病，主要影響患者下肢，當有斑塊堆積在周邊動脈血管、或血管硬化造成狹窄、阻塞，而導致下肢組織無法獲得充足的血液、氧氣與養分，繼而有機會引起組織缺血與壞疽，實在不容忽視。