無聲無形影響活動能力 防治【周邊動脈血管疾病】

根據衛生署發表2020-2022年度人口健康調查，預測在30至74歲人士中，於未來十年患上心血管病的風險為11.4%，即大約每10人中，會有1人在未來十年內，患上心血管疾病，當中包括冠心病、中風、以及周邊動脈血管疾病。嚴重的周邊動脈血管疾病可影響活動能力。有20%-50%的患者無明顯症狀，如未能及時治療，有可能導致截肢及其他嚴重後遺症。
血管問題影響下肢 可致組織缺血與壞疽
要防治頑疾，深入了解是第一步；血管外科專科醫生吳偉健醫生指出，周邊動脈血管疾病，主要影響患者下肢，當有斑塊堆積在周邊動脈血管、或血管硬化造成狹窄、阻塞，而導致下肢組織無法獲得充足的血液、氧氣與養分，繼而有機會引起組織缺血與壞疽，實在不容忽視。
留意四大階段徵狀 勿輕視跛行情況
「人的下肢有很多血管，而周邊動脈血管疾病，最早期有機會影響人體內最大的動脈 ‒ 腹主動脈，另外，影響範圍也有機會牽涉到髂動脈、股動脈，最後影響到膝蓋以下一些小腿的動脈。」吳偉健醫生表示一般來說，周邊動脈血管疾病分為四個階段：
┃第一階段
▪ 患者基本毫無徵狀
┃第二階段
▪ 輕度間歇性跛行（走路多於200米後出現跛行）
▪ 中度至重度間歇性跛行（走路少於200米後出現跛行）
▪ 患者的痛楚可透過休息而舒緩
┃第三階段
▪ 休息疼痛（即使休息或睡覺時，下肢也會感覺疼痛）
┃第四階段
▪ 潰瘍、壞死、和/或壞疽
兩大途徑 治療周邊動脈血管疾病
患者雖然早期表面無徵狀，但可透過簡單檢查，得知自己可能是隱形患者；吳醫生指出，如上下肢血壓比檢查踝肱指數 Ankle brachial Index (ABI) 小於0.9，即代表患者有機會患上周邊動脈血管疾病。當病情到達第四階段，下肢出現水泡、發紫發黑、慢慢形成潰瘍，最嚴重可能需要截肢；因此早期發現和及時治療是非常重要；而治療方法，主要分為〈非手術治療〉和〈手術治療〉。
藥物治療配合生活習慣 助改善血液循環
非手術治療包括藥物治療、改善風險因素及運動訓練；醫生可能會處方抗血小板藥、他汀類降膽固醇藥等，吳醫生透露，如混合使用抗血小板藥與抗凝血藥，亦可有效減少周邊動脈血管疾病的併發症，比單獨使用抗血小板藥物更有效降低心血管死亡風險；除了採用相關藥物，改善風險因素如戒煙、控制三高（高血壓、高血糖、高血脂），亦是非手術治療的重點之一；另外，作適量運動或對控制病情有幫助。研究顯示，持續每日至少活動半小時，部分患者病徵在六星期後有明顯改善。
病情相對嚴重 或需手術治療
若患者已出現相對較嚴重病徵或患者對於藥物反應不太理想，便需要手術治療。吳醫生表示，手術治療分為兩大類，分別是「介入治療術」（俗稱「通波仔」）、以及「血管繞道手術」（俗稱「搭橋」）。
個案分享 患者下肢現潰瘍求診
「曾有一名六十多歲的患者，腳部開始有潰瘍出現，才來求診；經診斷後發現患者已是第四階段，並有血管閉塞令組織壞死的情況，最後要施行血管繞道手術（搭橋）。」吳醫生透露，幸好患者接受手術後，血管未有再度栓塞，成功避免截肢，實在非常幸運，而患者術後亦依隨治療方案，定期覆診，服食抗血小板藥及抗凝血藥，保持血管暢通。最後，吳醫生補充，周邊動脈血管疾病，成因源於動脈粥樣硬化或退化，及早預防、檢查及治療，才是對抗周邊動脈血管疾病的良方。
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