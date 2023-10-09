無障行者2023 了解殘疾人士處境 營造傷健共融社會

本港殘疾人士的數目估計佔約人口5.2%，即約40萬人出現身體、視覺、聽覺、溝通等障礙，除日常生活出現困難，出行更是挑戰重重。香港復康會將於今年12月17日(星期日)在中環香港摩天輪舉行「無障行者2023」活動，讓公眾體驗殘疾人士的處境，助營造傷健共融的社會。

「無障行者2023」以「海、陸、空親子遊」為主題，讓公眾親身體驗「看不到、聽不到、講不到、動不到」的情境，從而了解殘疾人士面對的困難和挑戰，賦予同理心，並學習如何正確協助殘疾人士。例如「寸步難行」，每隊參加者分別扮演殘疾人士和輔助者的角色、乘坐電動輪椅、學習殘疾人士不能彎腰著鞋著襪技巧等。兩位年輕發病的柏金遜症病人Winnie和Michael，有份參與今年「無障行者2023」的活動設計。

Winnie和Michael去年亦有參與「無障行者」，與公眾分享出行困難的經歷。

柏金遜症 看不見的傷殘

Winnie三十多歲時患上柏金遜症，導致她雙腳無力，行動不便。當年發時Winne全身突然變得僵硬，要拖住一隻腳行路，更輾轉求醫六年才確診柏金遜症。她出行時嘗試不拿拐杖，想靠自己，但這個「看不見的傷殘」，有時也會被誤會。「有次乘搭港鐵，藥力開始失效，雙腳變得無力，快要跌低，坐了關愛座。有人便指指點點，說我見到長者也不讓座，其實有苦自己知。」

香港其實有很多熱心人士會幫助他們行走。Winnie認為讓受助者主動借力會是最好的方法，「有些途人會扶著我們行，反令我們雙腳更加不由自主。如想幫助，可以借膊頭讓我們搭住，或伸出手讓我們拖住，由病人主動借力，會行得更順暢。」

輪椅出行 讓出「輪椅停泊處」

Michael近年病情惡化，平時出行要使用電動輪椅，在人多擠逼的日子出行，計劃就要更加周詳，「例如看煙花當日，出行前約朋友幫手推輪椅上港鐵，也要事先食藥，才有氣力於準備上車時站起來，讓朋友幫我推車。到達目的地要預時間找洗手間，所以當晚八時集合看煙花，即使搭港鐵只需三個站便到達，但我五時多已經出門口。行程中也盡量少喝水，避免上廁所。」

Michael指出，「輪椅停在『泊車位』比較安全，我們也不想輪椅撞到其他乘客。」所以乘搭港鐵時見到輪椅朋友，最好讓出「輪椅停泊處」。此外，他建議電梯最好讓長者、殘疾人士、推BB車的家長、孕婦、小朋友和攜帶大型行李的人士優先使用。