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健康
2023-10-09 18:34:52

無障行者2023 了解殘疾人士處境 營造傷健共融社會

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香港復康會安排柏金遜症患者Winnie(後排中)和Michael(前排)，由義工陪同，於十月一日國慶節到中環海濱乘坐摩天輪和欣賞煙花。

香港復康會安排柏金遜症患者Winnie(後排中)和Michael(前排)，由義工陪同，於十月一日國慶節到中環海濱乘坐摩天輪和欣賞煙花。

本港殘疾人士的數目估計佔約人口5.2%，即約40萬人出現身體、視覺、聽覺、溝通等障礙，除日常生活出現困難，出行更是挑戰重重。香港復康會將於今年1217(星期日)在中環香港摩天輪舉行「無障行者2023」活動，讓公眾體驗殘疾人士的處境，助營造傷健共融的社會。

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親身體驗殘疾人士處境

「無障行者2023」以「海、陸、空親子遊」為主題，讓公眾親身體驗「看不到、聽不到、講不到、動不到」的情境，從而了解殘疾人士面對的困難和挑戰，賦予同理心，並學習如何正確協助殘疾人士。例如「寸步難行」，每隊參加者分別扮演殘疾人士和輔助者的角色、乘坐電動輪椅、學習殘疾人士不能彎腰著鞋著襪技巧等。兩位年輕發病的柏金遜症病人WinnieMichael，有份參與今年「無障行者2023」的活動設計。

Winnie和Michael去年亦有參與「無障行者」，與公眾分享出行困難的經歷。

Winnie和Michael去年亦有參與「無障行者」，與公眾分享出行困難的經歷。

柏金遜症 看不見的傷殘

Winnie三十多歲時患上柏金遜症，導致她雙腳無力，行動不便。當年發時Winne全身突然變得僵硬，要拖住一隻腳行路，更輾轉求醫六年才確診柏金遜症。她出行時嘗試不拿拐杖，想靠自己，但這個「看不見的傷殘」，有時也會被誤會。「有次乘搭港鐵，藥力開始失效，雙腳變得無力，快要跌低，坐了關愛座。有人便指指點點，說我見到長者也不讓座，其實有苦自己知。」

香港其實有很多熱心人士會幫助他們行走。Winnie認為讓受助者主動借力會是最好的方法，「有些途人會扶著我們行，反令我們雙腳更加不由自主。如想幫助，可以借膊頭讓我們搭住，或伸出手讓我們拖住，由病人主動借力，會行得更順暢。」

 

輪椅出行 讓出「輪椅停泊處」

Michael近年病情惡化，平時出行要使用電動輪椅，在人多擠逼的日子出行，計劃就要更加周詳，「例如看煙花當日，出行前約朋友幫手推輪椅上港鐵，也要事先食藥，才有氣力於準備上車時站起來，讓朋友幫我推車。到達目的地要預時間找洗手間，所以當晚八時集合看煙花，即使搭港鐵只需三個站便到達，但我五時多已經出門口。行程中也盡量少喝水，避免上廁所。」

Michael指出，「輪椅停在『泊車位』比較安全，我們也不想輪椅撞到其他乘客。」所以乘搭港鐵時見到輪椅朋友，最好讓出「輪椅停泊處」。此外，他建議電梯最好讓長者、殘疾人士、推BB車的家長、孕婦、小朋友和攜帶大型行李的人士優先使用。

「動不到」電動輪椅體驗 「看不到」體驗

「無障行者2023」玩轉海陸空

香港復康會「無障行者2023」將設立多條路線和任務點，讓參與者透過親身體驗殘疾人士的處境，以及無障礙社區的重要。活動所籌得的善款，將用作支持香港復康會的各項運作，讓更多殘疾人士及長期病患者獲得優質服務，協助他們重回社區，活得更有尊嚴。參加者將獲得參加者證書、精美活動T恤、香港摩天輪門票及其他更多精美禮品。名額有限，先到先得。

 

活動詳情

日期：2023年12月17日(星期日)

時間：上午9時至下午1時

地點：中環香港摩天輪

截止報名日期：2023年10月31日(星期二)

查詢熱線：2534 3352

Whatsapp查詢：6045 1275

報名：https://bb2023.rehabsociety.org.hk/

費用：每隊報名費200港元，籌款目標2,000港元。

 

《愛・共・融》親子互動故事工作坊

一位輪椅人士及一位視障人士將透過故事演繹的方式，帶領在場的家長和小朋友體驗殘疾人士出行時會遇到挑戰。參加者可透過遊戲及討論，增加對殘疾人士的理解及同理心，學習如何正確協助殘疾人士，以及認識社區無障礙設施。名額有限，費用全免，先到先得。

日期：2023年10月14日(星期六)

時間：下午3時至下午430

地點：基督教家庭服務中心總部演講廳201(九龍觀塘翠屏道3)

對象︰3-12歲兒童及一至兩位陪同成人

費用：全免名額有限先到先得(香港復康會「小小慈善家」會員優先)

查詢熱線：2534 3353

 

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