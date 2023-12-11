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健康
2023-12-11 21:18:10

無障行者2023 與眾同樂學習愛共融

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無障行者2023

由香港復康會舉辦的「無障行者2023」即將於1217日於中環摩天輪舉行。今年以「海陸空親子遊」為主題，由多個病友團體擺設體驗及遊戲攤位，與眾同樂之餘，更讓公眾了解他們生活上遇到的挑戰，推廣關愛共融的精神。

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親身體驗感官缺失感覺

香港柏金遜症會、康青會、香港小腦萎縮症協會、新健社、香港肝臟移植協康會、童膚樂聚等組織，將以各種有趣的互動遊戲、「看不到、聽不到、講不到」的情境，讓參加者親身體驗缺乏了個別感官的感受，明白患者或殘疾人士生活的難處。另一方面，參加者也可透過不同病友組織的攤位，得到多種疾病資訊，例如中風、青光眼、柏金遜症、類風濕關節炎、強直性關節炎、腦癇症等，適合不同年齡人士。

「香港復康會」吉祥物「無障朋 友」水印貼紙

香港復康會吉祥物「無障朋 友」水印貼紙。

最佳親子活動

無障行者2023還有不少適合一家大小的親子體驗活動，例如非牟利機構「街坊小子木偶劇場」將上演殘疾及健全的木偶之間的故事；「服務犬多多繪本故事」讓家長和小朋友認識腦癇症；還有「奇樂義工隊」為參加者扭氣球。香港復康會則展示其科技應用、復康車輛服務等。無障行者2023活動多多又有意義，是今個周日的最佳節目！

街坊小子木偶劇場

街坊小子木偶劇場藝術家以殘疾及健全的木偶吸引大小朋友參觀，故事打動人心，感染力強，大眾可從中感受殘疾人士的喜惡、希望和恐懼。

無障行者2023

嘉年華日期：20231217(星期日)

時間：上午9時至下午1

地點：中環香港摩天輪

費用全

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