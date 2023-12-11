無障行者2023 與眾同樂學習愛共融

由香港復康會舉辦的「無障行者2023」即將於12月17日於中環摩天輪舉行。今年以「海陸空親子遊」為主題，由多個病友團體擺設體驗及遊戲攤位，與眾同樂之餘，更讓公眾了解他們生活上遇到的挑戰，推廣關愛共融的精神。

親身體驗感官缺失感覺 香港柏金遜症會、康青會、香港小腦萎縮症協會、新健社、香港肝臟移植協康會、童膚樂聚等組織，將以各種有趣的互動遊戲、「看不到、聽不到、講不到」的情境，讓參加者親身體驗缺乏了個別感官的感受，明白患者或殘疾人士生活的難處。另一方面，參加者也可透過不同病友組織的攤位，得到多種疾病資訊，例如中風、青光眼、柏金遜症、類風濕關節炎、強直性關節炎、腦癇症等，適合不同年齡人士。

最佳親子活動 無障行者2023還有不少適合一家大小的親子體驗活動，例如非牟利機構「街坊小子木偶劇場」將上演殘疾及健全的木偶之間的故事；「服務犬多多繪本故事」讓家長和小朋友認識腦癇症；還有「奇樂義工隊」為參加者扭氣球。香港復康會則展示其科技應用、復康車輛服務等。無障行者2023活動多多又有意義，是今個周日的最佳節目！