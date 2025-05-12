照大腸鏡後 最佳補充益生菌時機

近年益生菌補充劑成行成市，不少人認為有助腸道健康、增強免疫力，是每日必食的補充品。外科專科醫生張浩然指出，「大學的科研已經表明，並不贊成長期食益生菌補充劑，因為一個健康的普通人長期食用並沒有好處。而最佳的攝取時機，是做完大腸鏡之後。」 益生菌的概念源自大腸癌。張浩然表示，近年醫學界發現，腸道中的微生物叢與大腸癌及大腸息肉有密切關係。正常人腸道微生物叢，有三百多種至一千多種細菌，「當它們正常發揮功能，可與人體互相協作，例如當黏附、居住在腸道黏膜壁時，它具有守護者的作用，可抵抗外來的有害細菌；另可幫助分解食物，為人體提供短鏈脂肪酸、維他命B、K等。」

細菌主宰腸道健康 「但它們不保證永遠留在腸道中，例如進食了受污染食物，壞菌太多會殺死它們，令壞菌繼續孳生；抗生素及其他一些藥物，也可令好的細菌流失。」張浩然續指。「分析大腸癌病人的腸道微生物叢，發現有十多種細菌特別多，包括具核梭桿菌、某些大腸桿菌、消化鏈球菌屬、梭菌屬、幽門螺旋菌等。它們會產生很多活躍的游離基，損害人體DNA；另外有部分會釋放毒素，殺死腸道細胞；甚至直接產生致癌物如酚醛、吲哚等，增加腸癌風險。」 相對地，在沒有息肉、大腸癌的人身上發現有較多的康氏立菌、普拉梭菌、毛螺菌、罕見小球菌等，便引發了益生菌的概念。世衛亦為益生菌作出定義：活的微生物，當攝取了適當分量後，對宿主有健康的裨益。例子包括乳酸桿菌、雙歧桿菌族、枯草桿菌、凝結芽孢桿菌等，它們各有不同作用，如幫助消化、改善免疫系統、防腹瀉、減少脹氣、幫助控制體重等。