照大腸鏡後 最佳補充益生菌時機

近年益生菌補充劑成行成市，不少人認為有助腸道健康、增強免疫力，是每日必食的補充品。外科專科醫生張浩然指出，「大學的科研已經表明，並不贊成長期食益生菌補充劑，因為一個健康的普通人長期食用並沒有好處。而最佳的攝取時機，是做完大腸鏡之後。」
益生菌的概念源自大腸癌。張浩然表示，近年醫學界發現，腸道中的微生物叢與大腸癌及大腸息肉有密切關係。正常人腸道微生物叢，有三百多種至一千多種細菌，「當它們正常發揮功能，可與人體互相協作，例如當黏附、居住在腸道黏膜壁時，它具有守護者的作用，可抵抗外來的有害細菌；另可幫助分解食物，為人體提供短鏈脂肪酸、維他命B、K等。」
細菌主宰腸道健康
「但它們不保證永遠留在腸道中，例如進食了受污染食物，壞菌太多會殺死它們，令壞菌繼續孳生；抗生素及其他一些藥物，也可令好的細菌流失。」張浩然續指。「分析大腸癌病人的腸道微生物叢，發現有十多種細菌特別多，包括具核梭桿菌、某些大腸桿菌、消化鏈球菌屬、梭菌屬、幽門螺旋菌等。它們會產生很多活躍的游離基，損害人體DNA；另外有部分會釋放毒素，殺死腸道細胞；甚至直接產生致癌物如酚醛、吲哚等，增加腸癌風險。」
相對地，在沒有息肉、大腸癌的人身上發現有較多的康氏立菌、普拉梭菌、毛螺菌、罕見小球菌等，便引發了益生菌的概念。世衛亦為益生菌作出定義：活的微生物，當攝取了適當分量後，對宿主有健康的裨益。例子包括乳酸桿菌、雙歧桿菌族、枯草桿菌、凝結芽孢桿菌等，它們各有不同作用，如幫助消化、改善免疫系統、防腹瀉、減少脹氣、幫助控制體重等。
健康飲食為最終策略
乳酪、芝士、泡菜、鹹酸菜等醃菜、味噌湯都有益生菌，不過各有高脂、高鈉、酸性太高等問題，或引致肥胖、高血壓不能多吃，醃菜配肉類烹煮更可能釋放致癌物，只可間中攝取或偶而為之。張浩然認為當中乳酪可較常吃，「歸根究柢還是健康飲食，多蔬果，吃紅肉時選取低脂肪部位才是我們應採取的策略。」
建立全新微生物叢
我們難以知道身體欠缺哪些益生菌，「大便檢驗種菌只可找到直腸的細菌，而大多細菌藏身於右邊結腸。雖然有一些測試可做，但既間接又昂貴，於是有人會服用益生菌補充劑，惟研究不建議長期服用，因看不到有益處。」張浩然解釋，「我們做大腸鏡時，發現部分人即使喝了很多瀉藥，前一晚排便了很多次，但腸道壁仍有一塊『黏膜』在，要用特別的儀器才可將之沖掉，其實這就是微生物叢。喝瀉藥也瀉不掉，服用益生菌也未必可改變它。有些人吃幾個月也沒效果，或者一停止服用就打回原形便是這原因。」因此，一般健康人士在照大腸鏡後，於大腸壁和黏膜修復的6個星期間，服用益生菌補充劑才是最佳時機，讓益生菌有機會黏附在大腸壁上，建立新的健康的微生物叢。張浩然提醒，定期檢查大腸亦有助預防大腸癌，年輕人士也勿恃後生，有症狀務必求診，因臨床也有不少二十多至三十多歲患者。