照腸鏡 瀉藥同麻醉方法點樣揀？

大腸內窺鏡檢查(照腸鏡)，是檢查腸癌的有效方法。外科專科醫生吳家健提醒，腸鏡不單可用於檢查腸癌，也可檢查其他大腸的病變。而照腸鏡時採用甚麼麻醉方法，須根據個別病人的情況決定。

吳家健表示，定期做大腸鏡檢查對於預防腸癌有很大的作用，「因為我們相信，大部分的腸癌都是由息肉病變而引致的。而腸鏡一直是檢測大腸息肉的黃金標準，它比起其他檢測方法例如電腦掃描、大便隱血測試等，準繩度都較高，而且可以在檢查的同時將息肉切除。所以定期做腸鏡，將看得見的息肉切除，可以預防超過九成的腸癌。」

檢測多種病變

除了檢測息肉和腸癌之外，腸鏡還可以檢測其他結腸和直腸的病變，例如一些憩室病(大腸的管內壓升高，腸壁肌肉層弱化，令腸黏膜被擠到腸壁肌肉層外)、腸炎等。而肛門附近的病變例如痔瘡、肛裂等，都可以用腸鏡檢測出來。