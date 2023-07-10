照腸鏡 瀉藥同麻醉方法點樣揀？

大腸內窺鏡檢查(照腸鏡)，是檢查腸癌的有效方法。外科專科醫生吳家健提醒，腸鏡不單可用於檢查腸癌，也可檢查其他大腸的病變。而照腸鏡時採用甚麼麻醉方法，須根據個別病人的情況決定。
吳家健表示，定期做大腸鏡檢查對於預防腸癌有很大的作用，「因為我們相信，大部分的腸癌都是由息肉病變而引致的。而腸鏡一直是檢測大腸息肉的黃金標準，它比起其他檢測方法例如電腦掃描、大便隱血測試等，準繩度都較高，而且可以在檢查的同時將息肉切除。所以定期做腸鏡，將看得見的息肉切除，可以預防超過九成的腸癌。」
檢測多種病變
除了檢測息肉和腸癌之外，腸鏡還可以檢測其他結腸和直腸的病變，例如一些憩室病(大腸的管內壓升高，腸壁肌肉層弱化，令腸黏膜被擠到腸壁肌肉層外)、腸炎等。而肛門附近的病變例如痔瘡、肛裂等，都可以用腸鏡檢測出來。
按身體狀況選瀉藥
腸鏡檢查主要分為幾個步驟：洗腸、麻醉、充氣、檢查。
「洗腸第一步是在檢查之前幾天開始，進食低纖食物，」吳家健指，「然後最重要的是，照腸鏡之前的一天要飲瀉藥，將腸裡的所有糞便排出，醫生照腸鏡時才可以清楚看到大腸裡的細節。洗腸用的瀉藥也有好幾種選擇，通常醫生見過病人後，會因應他本身的要求以及身體狀況，例如有沒有其他病患等，決定使用哪一種瀉藥最適合。」
近年多用監察麻醉
至於照腸鏡時的麻醉方式，吳家健表示一般有兩種，「一種是透過靜脈注射鎮靜劑(簡稱IVS)；另一種是近年逐漸用得較多的監察麻醉(簡稱MAC)，即由麻醉科醫生給藥，令病人進入深層睡眠，然後外科醫生便可以開始做腸鏡檢查。這方法比起靜脈注射鎮靜劑，病人會較為舒服和安全。」但麻醉方式會根據病人的情況而有所不同，最終由醫生決定。
充氣方便檢查
正式開始照腸鏡前，要為大腸充氣，「大腸本身是很多皺摺的，所以為了看清楚裡面的細節，醫生會先將二氧化碳灌注入腸裡，把大腸吹脹，令到檢查時可以看清楚。在照腸鏡的最後階段，醫生通常都會將腸裡的空氣抽出，最後餘下小量空氣則靠病人自己排出。」吳家健解釋。