照顧者壓力大 須關注自身精神健康

照顧者的精神健康近年來漸漸受到重視，惟照顧精神復元人士的照顧者仍被忽略，甚至他們也出現情緒困擾。今年「精神健康月」以「活‧好D」為主題，照顧者除可到照顧者資源中心尋求協助外，亦須透過壓力管理、社交連繫、優質睡眠、恆常運動及健康飲食5大健康生活元素，先照顧好自己的身心靈健康。

東華三院臨床心理學家林志偉表示，精神復元人士照顧者雖然如常人一樣有全職或兼職工作，但會多一份照顧壓力，「例如常要擔心家人有否依時服藥；家人會否突然出現一些狀況，而又未能即時處理，難以兼顧工作和患者需求。同時照顧者也可能迷失自己，沒有了自己的生活。」此外，外界對精神病患者的污名化，以致照顧者不敢向他人透露家庭成員的精神健康問題，難以尋求協助下壓力日增，繼而容易引致抑鬱、焦慮等問題。「部分照顧者甚至出現自殺、自傷念頭才考慮接受別人幫助。失眠、想法負面、感到絕望都是其精神健康警號。」 焦點先放在自己身上 近年香港各區開始設立照顧者資源中心，專門支援精神復元人士的家屬，助他們理解有關疾病、與患者間的應對技巧、讓他們休息一下等。註冊社工、東華三院「歇一歇」照顧者資源中心中心主任伍家禧指出，「很多照顧者以自我犧牲的模式去照顧人，前來求助時第一句仍問『有甚麼方法可幫他(精神復元人士)』，我們希望照顧者可先將焦點放在自己身上。照顧者或因此感內疚，但關心自己並不等於不關心精神復元人士；亦有研究發現，照顧者的身心健康好的時候，照顧質素以及精神復元人士的精神健康亦不知不覺有好轉。」



面對艱巨照顧挑戰 精神復元人士照顧者Victor和佩芳面對相當大的挑戰。Victor的母親患有糖尿病，由於腎臟情況漸差將要洗腎，令她出現抑鬱情緒，需要用藥處理；Victor除照顧母親外，也要照顧ADHD兒子，壓力倍增，耐性漸減，要向精神科專科求助。佩芳則須照顧剛升中學、患有自閉症和抑鬱症的女兒，經常發生口角，甚至出現過輕生念頭。參加照顧者資源中心的活動之後，二人的心情和家庭關係都有好轉。Victor認為，同路人會分享照顧經驗，成功的可參考，失敗的能避免，十分實用；佩芳參加不少中心活動如表達藝術、乳液製作班、和諧粉彩等，覺得可以暫時拋開煩惱，得到釋放，之後回家就可以再承載女兒的情緒。他們最大的得著是：先照顧好自己，才可以好好照顧別人。 維持精神健康貼士 林志偉分享維持5大健康生活元素的貼士。 社交連繫：善用社會資源尋求幫助，或參與照顧者、同路人小組，守望相助不用單打獨鬥。

優質睡眠：規律作息有助情緒穩定，或者請家庭成員協調輪流照顧，分擔壓力和有時間關顧自己的需要。 恆常運動：運動是自然生產多巴胺的方法，令人心情愉悅，可以陪家人覆診時快走10至15分鐘，有助達到世衛的運動建議。 均衡飲食：多吃蔬菜和水果，也可和家人一起準備晚餐，或邀請一起外出買菜，有助改善患者情緒。 壓力管理：可邀請家人一起做靜觀等放鬆練習，有助穩定情緒外，也是不錯的家庭活動。另外，生活上在一些小事情幫助他人，如在商場助他人開門，可慢慢累積一些能力感和掌控感，有助面對長期壓力。