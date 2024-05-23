照顧者易陷壓力旋渦 爆煲要識求助 附支援熱線及減壓方法

本港不時也會發生照顧者悲歌，他們因照顧患病家人而心力交瘁，有些人更被迫放棄工作或學業，不止缺乏社交，更沒有了自己的生活，最終精神疲勞而越過界線，導致悲劇。
老齡化社會，加上社會的支援不足，都埋下悲劇的種子。雖然有關政策仍待政府推行，但坊間也有不少照顧者支援服務，當身心靈皆無法負荷時，記得及時求助。以下為大家整理有關熱線及資料，以供參考。
1. 社會福利署護老者支援
照顧者支援專線182 183
24小時照顧者支援專線，由專業社工負責接聽，提供社區支援資源的最新資訊、即時諮詢和輔導、外展、緊急支援及轉介等服務。
2. 明愛賽馬會照顧者資源及支援中心 照顧者支援熱線
3892 0101
3. 生命熱線
2382 0000
4. 明愛向晴熱線
18288
5. 醫院管理局精神健康專線
2466 7350
6. 656照顧者好幫搜
一站式網上互動資訊平台，與護老者同行，為他們提供簡明、全面、實用的照顧資訊，並提升其身心靈健康。
照顧者壓力來源
- 長時間緊繃
- 社交隔離
- 家人不體諒
- 身體不適
- 親人變得陌生
港人缺乏對情緒健康的認識，當出現情緒問題時未必察覺得到，如果一直未有尋求幫助，最終可能傷害自己或他人。照顧者可參考現有的評估工具，了解自己的情緒及壓力，適時尋求幫助。
照顧者可以如何放鬆及減輕壓力？
減輕壓力方法一：尋求支援
照顧者不需一個人承擔所有責任，可先由尋求支援來減輕壓力。支援可以來自其他家庭成員、朋友又或是專業機構。例如幫忙接替照顧工作、做家務及購買生活用品等。照顧者也可考慮加入同路人組織，以獲得情感上的支持及一些實用的建議。
減輕壓力方法二：建立健康生活方式
健康的生活方式可以確保身心靈健康，包括維持健康飲食、良好睡眠習慣，及定時做運動，都可以釋放壓力及保持身心健康。
減輕壓力方法三：為自己安排假期
短暫離開照顧者的工作可為自己創造休息及放鬆的機會。可以是去散步、看電影、讀一本書的時間，也可以安排親友幫忙照顧，離開數天作喘息。