照顧者易陷壓力旋渦 爆煲要識求助 附支援熱線及減壓方法

本港不時也會發生照顧者悲歌，他們因照顧患病家人而心力交瘁，有些人更被迫放棄工作或學業，不止缺乏社交，更沒有了自己的生活，最終精神疲勞而越過界線，導致悲劇。 老齡化社會，加上社會的支援不足，都埋下悲劇的種子。雖然有關政策仍待政府推行，但坊間也有不少照顧者支援服務，當身心靈皆無法負荷時，記得及時求助。以下為大家整理有關熱線及資料，以供參考。

照顧者壓力來源 長時間緊繃

社交隔離

家人不體諒

身體不適

親人變得陌生 港人缺乏對情緒健康的認識，當出現情緒問題時未必察覺得到，如果一直未有尋求幫助，最終可能傷害自己或他人。照顧者可參考現有的評估工具，了解自己的情緒及壓力，適時尋求幫助。 照顧者花園：身心評估工具