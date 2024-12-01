煩躁易怒易誘發子宮肌瘤？中醫師分享調理心境、理氣順經茶飲秘方

子宮肌瘤的成因不僅僅是荷爾蒙分泌過多，而是荷爾蒙波動過大，這種不穩定的分泌模式往往誘發子宮肌瘤。頤鳴堂中醫診所周宗翰醫師指出，女性情緒易波動，尤其在情緒受到壓抑或夫妻生活不和諧時，更容易導致內分泌紊亂和荷爾蒙失調。古籍中提到，情緒抑鬱會導致氣血阻滯，久而久之即形成子宮肌瘤。

學會排解情緒是預防子宮肌瘤的第一步 周宗翰醫師表示，子宮肌瘤與情緒壓力密切相關，壓抑情緒容易導致「肝氣鬱結」，影響內分泌和氣血循環，累積一段時間就會進而形成肌瘤產生。對女性來說，調整情緒、保持開朗是預防子宮肌瘤的重要方法。遇到焦慮時，可以透過深呼吸放鬆心情，或進行戶外運動，將注意力從負面情緒中轉移出去。

尋求支持 保持豁達心態 當產生不良情緒時，周醫師建議適度向朋友、同學、親人傾訴，以獲得支持和理解以及解決問題的新思路。同時，嘗試換個角度看事情，保持樂觀心態。當轉變心境，注意到事物的正向一面時，會發現一切苦惱、難題都迎刃而解，心境隨之改變，即能達到真正的情緒紓解。

理氣順經茶改善子宮肌瘤體質 周醫師介紹了一款理氣順經茶，能幫助改善氣血循環，減少經痛或經絡阻塞的問題。配方包括益母草、香附、玫瑰花、紅糖和紅茶，益母草有溫經活血的效果，香附有疏肝解鬱的作用，玫瑰花能安神理氣，紅糖和紅茶則有溫經補血的功效。將益母草2錢、玫瑰花2錢、香附2錢與紅糖適量及紅茶些許，加入1,000cc水煮沸後，放涼去渣飲用，每周2至3次，有助於身心調理。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】