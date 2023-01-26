煮餸幾時加醋？專家傳授正確做法

醋的儲存方式十分簡單，一般食醋酸性很強，微生物不容易生長，開瓶後勿直接受強光照射，密封放在陰涼處即可；如果是果醋飲料等即飲醋產品，開封後則要放入冷藏以免腐敗。

海洋大學食品科學系王上達助理教授表示，食醋的主要成分為醋酸，以及發酵過程中產生的風味物質如：短鏈胺基酸、酯類及有機酸等。這些成分都很容易遇熱揮發，因此使用的最佳時機，就是在烹煮接近完成或即將上桌前再加入，即可將醋的鮮明味道完整保留。

使用醋的最佳時機，就是在烹煮接近完成或即將上桌前再加入，即可將醋的鮮明味道完整保留。

至於醋的儲存方式十分簡單，一般食醋酸性很強，微生物不容易生長，開瓶後勿直接受強光照射，密封放在陰涼處即可；如果是果醋飲料等即飲醋產品，開封後則要放入冷藏以免腐敗。

喝醋調整酸鹼值 勿過分期待

坊間流傳喝醋可調整酸鹼體質，王上達助理教授強調，完全是一種迷思！事實上，酸鹼體質理論並無科學根據，而且人體本身是一個很大的緩衝系統，能夠保持體內酸鹼恆定，即使喝下許多醋飲，也不會因此讓身體變成偏酸性或者偏鹼性。

此外，部分商品會強調醋中含有有益健康的成分，以及飲用對身體的益處，王上達助理教授則說，即使醋釀造過程中可產生對健康有益的成分，但經過稀釋調製後，濃度並不高，建議當成一般嗜好性的飲品即可，不用過分期待保健效果。