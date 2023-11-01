熟女放鬆按摩卻出現大量瘀青 「呢類人」撥筋恐釀後遺症

人體某部位肌肉可能因姿勢不良、高強度運動，長期處在收縮的狀態，若無適度放鬆，會造成局部循環不良，形成肌肉緊繃，也就是常說的「身體硬梆梆」。

43歲吳姓女主管因連日加班熬夜，自覺常頭暈、精神不濟，日前特地到住家旁某工作坊嘗試「撥筋」服務，沒想到隔天起床發現小腿肚「宛如家暴毆傷」，且有發腫、疼痛，嚇得趕緊求醫，所幸只是皮下小血管破裂，僅需休息、冰敷即可恢復，但醫師提醒患有慢性病、服用抗凝血劑等人士當心，以免衍生後遺症。

亞洲大學附屬醫院復健科醫生陳怡維表示，就西醫觀點而言，「筋」指的是肌肉、肌腱、韌帶、筋膜等軟組織，「撥」則是通過按壓、推開等技術輔助軟組織放鬆，達到紓緩肌肉筋膜的效果，人體某部位肌肉可能因姿勢不良、高強度運動，長期處在收縮的狀態，若無適度放鬆，會造成局部循環不良，形成肌肉緊繃，也就是常說的「身體硬梆梆」。

鬆開緊繃軟組織加壓過大 「撥筋」恐造成紅紫色斑點、瘀青

陳怡維指出，透過動物實驗，的確可藉由特殊工具鬆開緊繃的軟組織，藉此提升局部溫度、提高疼痛忍受閾值，誘導纖維母細胞，並促使膠原蛋白再生，使得黏連以及纖維化的部分分解，達到紓緩疼痛、促進血液循環、加速組織修復、增加關節活動度等效果，但也可能會出現瘀斑、瘀青、疼痛等副作用，主要原因是加壓過大或摩擦過度，導致皮膚表面附近的毛細血管破裂而引起。

不過陳怡維認為，上述副作用的外在表現方式多為紅紫色斑點或是瘀青，多半只需休息、冰敷、擦藥膏，即可改善，但她提醒絕對不適合直接將壓力施加在眼睛、動靜脈血管(尤其前側頸部)、腰頸椎神經以及骨頭突出的部位上。