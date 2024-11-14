熟女矯正牙齒反致牙周病 竟是1潛在原因

34歲陳姓女子為了提升異性緣，決定花錢矯正牙齒，但卻沒注意到牙周病蠢蠢欲動，矯正後雖搖身一變成正妹，但卻陸續出現牙齦出血、吃東西會痛、牙肉萎縮等症狀，一年後就醫檢查才發現已經是中度牙周病。
牙周病起因口腔清潔不足 常見齲齒、牙齦出血
亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德表示，牙周病是一種慢性口腔疾病，發生原因多與口腔清潔不夠落實有關。一旦食物殘渣未清除，細菌孳生會逐漸感染侵害口腔周圍的組織，包括牙齦、牙槽骨和牙周膜，這些細菌在牙齦和牙齒表面也形成牙菌斑，時間一久，就會出現齲齒、牙齦出血紅腫及牙結石堆積等症狀。
有牙周病前兆 不宜先進行矯正
廖明德主任也指出，由於齒列不正會導致齒縫死角不易徹底清潔，不少人會選擇透過矯正牙齒改善、避免牙周病上身，但如果本身已經患有潛在牙周病前兆，卻仍執行矯正治療，則可能會導致牙周病更加嚴重，引發牙齒鬆動、牙根吸收等問題。
水激光非侵入性治療牙周病 不適感大幅降低
以陳姓患者為例，經與患者溝通後，廖明德主任建議採用水激光非侵入性方式治療牙周病，針對深層的牙周囊袋及牙根達到滅菌效果，與傳統刮刀手術相較，術後出現的腫痛、流血或不適感等，都會大幅減少，當天治療後，患者就感覺牙齦腫痛感覺紓緩不少，再次覆診時也沒有出血等症狀。
牙齦炎有徵兆 這樣做保持一口好牙
廖明德主任提醒，若發現牙齦顏色變得暗紅、刷牙時會流血，或是牙齦開始出現紅腫、壓痛，就是牙齦炎的徵兆，一旦侵犯到牙齦下方齒槽骨和牙周韌帶，則會進展成牙周病，導致牙齒鬆動甚至脫落，也會對太冰或太熱的食物特別敏感，甚至也與心臟疾病、失智症以及糖尿病有密切關係。因此平時務必正確潔牙，除了三餐飯後刷牙之外，還要搭配使用牙線、牙縫刷，才能保持一口好牙。
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