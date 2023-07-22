熟齡族腸道微生態不平衡！好菌少壞菌多 或增失智風險

人體健康與腸道菌相息息相關，根據台灣安法診所一份有關腸道健康的臨床數據分析，191份樣本中有8成以上受測者體內有益人體健康的益菌偏低，有二至近四成受測者的高風險致病菌(壞菌)偏高。安法診所主任醫生何旭爵表示，即使是注重日常保健的熟齡族群，腸內菌叢生態仍有可能不平衡，而有可能導致未來的健康及失智風險。

熟齡族注意 3 好 3 壞菌 管控健康及失智風險

安法診所就2020年4月至2023年3月間的臨床樣本進行腸道菌相NGS(Next Generation Sequencing)次世代定序，191份隨機挑選的樣本群像為：年齡在40歲以上，男性99名、女性92名，個人健康管理及預防醫學意識高，會定期進行健康檢測與追蹤。統計結果發現：有腸道菌多樣性偏低者僅3.1%；但，有95.3%受測者的比菲德氏菌偏低、94.8%受測者的直腸真桿菌偏低、80.6%受測者的艾克曼嗜黏液蛋白菌偏低，是腸道益菌異常的前3名；有36.6%受測者的硫化氫產生菌偏高、27.2%受測者的糞腸球菌偏高、21.5%受測者的克雷伯氏肺炎菌偏高，是腸道壞菌異常的前3名。

何旭爵醫生指出：數據報告中的前3好菌：比菲德氏菌(Bifidobacterium bifidum)、直腸真桿菌(Eubacterium rectale)、艾克曼嗜黏蛋白菌(Akkermansia muciniphila)，有清除腸道有毒物質、減少發炎物質的產生、協助維生素D的轉換、協助血清素的轉換、產生短鏈脂肪酸等攸關骨質、心情、睡眠、修復腦部組織的重要功能，若菌群偏低，有可能出現經常性腸胃不適、造成免疫紊亂、提早衰老、增加失智風險，容易有頭痛、頭暈、鼻過敏、皮膚過敏、煩躁、失眠等不特定症狀。

至於數據報告中的前3壞菌：硫化氫產生菌(Desulfovibrio piger)、糞腸球菌(Enterococcus faecalis)、克雷伯氏肺炎菌(Klebsiella pneumoniae)菌群偏高，則有可能干擾好菌的正常功能、破壞腸黏膜的完整性、增加腸胃炎的機率，也會導致慢性的全身性發炎，增加血管阻塞與癌症的風險。