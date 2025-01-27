熬夜後眼睛乾澀？中醫教「乾眼症」茶飲保養秘訣

乾眼症是現代人常見的健康問題，不僅表現為眼睛乾澀，還可能有眼皮沉重、有異物感、視物模糊等症狀。透過中醫調理和茶飲配方，可有效改善乾眼症狀，讓眼睛重新感覺舒適。

過年期間，許多人熬夜打麻雀或與親朋好友聚會，結果隔天醒來時，常感覺眼睛乾澀不適，嚴重時甚至可能誘發乾眼症。睿鳴堂中醫診所周大翔中醫師指出，乾眼症是現代人常見的健康問題，不僅表現為眼睛乾澀，還可能有眼皮沉重、有異物感、視物模糊等症狀。透過中醫調理和茶飲配方，可有效改善乾眼症狀，讓眼睛重新感覺舒適。

乾眼症三大體質解釋 中醫教找對改善方法

周大翔中醫師表示老化、長時間使用電子產品會造成乾眼症，另外，工作太勞累、睡眠不足也會讓眼睛疲累、乾澀；有些人甚至會感到眼皮有繃緊、沉重感，眼睛黏黏的、視物突然模糊等。雖然乾眼症的症狀表現在眼部，但原因與內臟機能有關。從體質區分，乾眼症患者可分為3種類型：

1. 肝腎陰虛型

中醫認為，肝開竅於目，負責調節身體的氣與水分循環；腎則主陰水，為滋養眼睛的重要器官。吳宛容中醫師指出，當肝腎功能減弱，容易導致眼睛乾澀，熬夜、辛辣食物和過度勞累都可能加重肝腎陰虛。

常見族群：四、五十歲以上的人、更年期婦女、長期熬夜者。

症狀：眼睛乾澀、疲勞，但無明顯刺痛或眼紅情況。

治療：使用杞菊地黃丸調理，搭配滋陰食物，如山藥、秋葵、白木耳、黑木耳等。

2. 肝火濕熱型

通常發生在作息不規律、壓力大和飲食不節制(如燒烤、油炸、辛辣食物，愛喝冷飲、啤酒)者，容易引發肝火濕熱。這類體質的患者常有眼睛乾癢，還會出現血壓偏高、口臭、便秘等問題。

常見族群：以青壯年為主，且以男性居多。

症狀：眼睛乾癢、刺痛、血絲多，甚至眼球感覺灼熱、眼屎增多，因處於發炎狀況，這類患者也容易長針眼。

治療：使用洗肝明目湯清熱解毒，飲食多攝取含抗氧化成分的水果，如奇異果和蘋果。

3. 氣陽兩虛型

年紀大、久坐、久臥或飲食偏寒等習慣，容易導致氣虛進而陽虛，最終影響眼睛的滋養與水分代謝。