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健康
2025-04-01 20:30:00

熬夜易致又肥又禿？醫生揭3類人最高危 嚴重可致心血管疾病

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熬夜易致又肥又禿？醫生揭3類人最高危 嚴重可致心血管疾病

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不少都市人都會有熬夜的習慣，但原來這種習慣會對外表造成重大影響！有醫生指出，長期熬夜和作息混亂對健康的影響遠超過你的想像，有可能會令人致肥並脫髮，嚴重更可引致心血管疾病。尤其有３類人需要特別注意熬夜的危害。

醫生揭3類人熬夜最高危

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，不要以為睡飽就可以，其實作息混亂、長期熬夜依然會影響健康。熬夜壞處多特別有3類人要注意：

1. 輪班工作者(醫護、航空、服務業)  

  • 日夜顛倒的生活會影響生理時鐘，長期可能增加心血管疾病和代謝異常的風險。

2. 報復性熬夜族(周末狂追劇、打遊戲)  

  • 周末熬夜，導致生理時鐘混亂，導致周一上班疲倦感加劇，睡眠效率降低，長期下來可能對健康造成深遠影響。

3. 年紀較長者 

  • 隨著年齡增長，睡眠質素下降，補眠無法完全修復熬夜的損害，可能引起內分泌失調、記憶力減退及免疫力下降。
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熬夜易致又肥又禿？

陳醫生指，熬夜的後果不僅僅是疲倦，還會導致肥胖和掉髮，原因如下：

變胖

  • 睡眠不足會減少生長激素分泌和降低胰島素敏感性，導致脂肪堆積。同時，熬夜會影響控制食慾的荷爾蒙，減少瘦體素，增加飢餓素，讓你特別想吃甜食！

掉髮、白髮、禿頭

  • 熬夜容易引發自律神經失調和壓力荷爾蒙上升，影響毛囊和頭皮健康。特別是皮質醇的增加會使毛囊提前進入休止期，導致掉髮增加、新髮生成受阻，可能會變得禿頭！
     

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