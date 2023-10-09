熬夜、不運動易心律不整 一文睇清中醫治療選擇

外國研究中，對149位心房顫動已接受電燒治療的心律不整病患長期追蹤，發現注意控制飲食、運動、生活型態的病人，疾病控制率與存活率高達87%，明顯高於未控制相關因子的病人(僅18%)。此發現與中醫治療心律不整注重調理人體五臟六腑氣血平衡，以獲得整體健康的觀點相符。許堯欽提到，中醫治療心律不整分為五大類型：

心氣不足型：多見於平時缺乏運動的學生及上班族。面色無華，稍微勞動就疲倦無力、頭暈頭昏、胸悶氣短、心悸自汗。心臟功能輕微減退。舌淡苔白，脈節帶或細弱緩無力。處方以炙甘草湯加減。

心脾兩虛型：常見於貧血體質的婦女，以及二尖瓣脫垂病患。睡眠品質不佳，失眠多夢合併心悸不安、健忘。疲倦氣短、食慾不振、面色黃白，蹲下或站起時容易頭暈目眩等姿態性低血壓症狀。舌質淡紅，脈細弱。處方以歸脾湯加減。

心肺氣陰兩虛型：心悸、容易驚慌、睡眠不安、眠中盜汗。乾咳痰少或多年液。運動後胸悶、氣短、大汗出，舌質偏紅苔薄而少，脈來結代或細數而濇。處方以生脈散加減。

心腎陰虛火旺型：常見於長期熬夜、持續性精神壓力、更年期障礙或甲狀腺亢進病人。稍微緊張、發怒就容易心悸，臉部潮紅發熱。煩躁失眠，很累卻睡不著。頭暈、目眩、耳鳴、手足心熱、腰痠。舌質偏紅，脈來細數。