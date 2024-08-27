熱情果吃2個抵3碗椰菜！不只好吃 還能控制血糖、解決便秘

口感酸甜爽口、擁有豐富營養價值的熱情果，受到許多人的喜愛。正逢產季到來、7至10月也是熱情果品質最佳的時刻，營養師李婉萍分享了一位病人的案例，有位血糖偏高的患者同時也有便秘的困擾，雖然她每天吃了很多的菜，但排便問題卻未有改善。當李營養師建議她嘗試用纖維較高的番石榴或熱情果來替代日常的蘋果時，她驚訝地表示：「熱情果吃起來就像果汁，真的含有纖維嗎？血糖高也能吃嗎？」

李營養師提到，事實上，熱情果不僅味道可口，更是營養的寶庫。它含有蛋白質、鈣、鎂、豐富的維生素C，以及高含量的鉀離子和維生素A，含鐵量也相當不錯；維生素C不僅能強化免疫系統，還能幫助鐵質吸收，尤其對於需要提升鐵質攝取的人來說相當有幫助；而維生素A則能保護視力，維持皮膚健康。

若以中型大小、平均每顆約70公克的熱情果來說，攝取兩顆便能獲得約3.2克的膳食纖維，相當於三碗椰菜的分量，對促進腸道蠕動、增加飽足感及腸道養好菌都有幫助。

在膳食纖維方面，熱情果的表現也相當優異。若以中型大小、平均每顆約70公克的熱情果來說，攝取兩顆便能獲得約3.2克的膳食纖維，相當於三碗椰菜的分量，對促進腸道蠕動、增加飽足感及腸道養好菌都有幫助；對於像前面求診患者一樣有便秘問題的人來說，是個很好的選擇。

營養師提醒，雖然熱情果有護眼、助排便等眾多好處，建議糖尿病患者每天攝取量不超過4至6顆，並分散在各餐食用，以免攝取過量反而導致血糖突然升高。

有助提高胰島素敏感性！血糖高也能安心享用

針對血糖問題，熱情果同樣具有許多益處。根據研究，熱情果的GI值(升糖指數)和GL值(升糖負荷)都屬於低範圍，代表食用後血糖上升速度較緩慢，不會對血糖產生劇烈影響。此外，有篇刊登於《食品化學》雜誌上的研究指出，熱情果種子中所含的膳食纖維能抑制澱粉酶的活性，延緩葡萄糖的吸收，有助於控制餐後的血糖。還有一項針對熱情果皮粉的研究發現，將熱情果皮粉作為第2型糖尿病患者的輔助治療劑，能有效降低胰島素阻抗現象，進一步控制血糖。

另外有項小規模研究，則是把提取自熱情果種子、一種名為雲杉醇(piceatannol)的抗氧化物質隨機讓受試者服用，連續八周之後，超重男性在提升胰島素敏感性與降低血壓的代謝狀況都獲到了改善。

雖然熱情果對於健康有這麼多好處，但李婉萍營養師也提醒，糖尿病患者仍需適量食用，以免攝取過量反而導致血糖波動；建議每天攝取量不要超過4到6個，並分散在各餐食用，避免血糖突然升高。

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