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健康
2023-11-25 15:30:13

熱量｜Subway麵包、醬料及口味卡路里排行榜 蛋黃醬竟然唔係熱量冠軍？一個6吋吞拿魚潛艇堡就超過500卡路里！

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熱量｜Subway麵包、醬料及口味卡路里排行榜 蛋黃醬竟然唔係熱量冠軍？一個6吋吞拿魚潛艇堡就超過500卡路里！

熱量｜Subway麵包、醬料及口味卡路里排行榜 蛋黃醬竟然唔係熱量冠軍？一個6吋吞拿魚潛艇堡就超過500卡路里！

近年愈來愈多人注重健康飲食，如果想又快又健康，不少人會選擇輕食，Subway就是其中一個選擇。Subway的賣點是可以自由選擇不同配搭，但某些看似健康的餐點，其他暗藏致肥陷阱！

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麵包卡路里排行

1. 蜂蜜燕麥麵包(Honey Oat)210卡路里

2. 巴馬乾酪麵包(Parmesan Oregano)206卡路里

3. 菠菜捲餅(Spinach Wrap)196卡路里

4. 白麵包(White)195卡路里

5. 小麥麵包(Wheat)195卡路里

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6吋潛艇堡卡路里排行

1. 吞拿魚(Tuna)507卡路里

2. 6吋秘醬烤雞腿堡(3片增量版)(Roasted Chicken Thigh (XL))472卡路里

3. 鷹嘴豆泥餅(Falafel)425卡路里

4. 蛋沙律(Egg Mayo)421卡路里

5. 意大利經典(Italian B.M.TTM)409卡路里

6. 6吋秘醬烤雞腿堡(Roasted Chicken Thigh)398卡路里

7. 意大利牛肉丸(Italian Meatballs)383卡路里

8. 青花椒烤雞腿堡(Sichuan Pepper Chicken)379卡路里

9. 厚切嫩牛(Diced Beef)366卡路里

10. 照燒雞肉(Chicken Teriyaki)362卡路里

11. 燒烤牛肉(Roast Beef)346卡路里

12. 牛油果鮮蝦(Avocado Shrimp)340卡路里

13. 香烤雞肉(Roasted Chicken Breast)331卡路里

14. 百味俱樂部(Subway ClubTM)325卡路里

15. 鮮嫩雞柳(Chicken Strips)324卡路里

16. 哈燒起司總匯(Subway MeltTM)321卡路里

17. 墨西哥辣牛(Taco Beef)320卡路里

18. 火腿(Ham)317卡路里

19. 嫩切雞肉(Sliced Chicken)300卡路里

20. 素食蔬菜(Veggie DelightTM)250卡路里

潛艇堡包含小麥麵包，21g生菜，3片番茄，3片大黃瓜，3根青椒，7g洋蔥及三角切片起司。

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港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖）
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