燈籠椒 | 點解會有三種顏色？ 邊種最有營養價值？

市面上的燈籠椒分為三種顏色；綠色、黃色和紅色。燈籠椒不但富含豐富的維生素C，有助於提升免疫系統功能、促進傷口癒合、抗氧化以及鐵吸收；更含膳食纖維，有助於促進腸道健康。但燈籠椒的具體營養含量可能因品種、種植條件和烹飪方法而不同，下面為各位讀者整理了不同顏色的燈籠椒營養價值和分別。

為什麼燈籠椒會有三種顏色？ 燈籠椒分別有綠色、黃色和紅色三種顏色，而顏色的不同亦代表著燈籠椒的熟成度。同時，不同顏色的燈籠椒亦有著不同的營養價值、味道和口感。

綠色燈籠椒 呈綠色的燈籠椒代表未熟成，味道會較為苦澀並帶草青味。因為綠色的燈籠椒種植的需時較短，所以市場上的價錢也會比紅色和黃色的燈籠椒便宜。

黃色燈籠椒 黃色的燈籠椒代表燈籠椒接近成熟，完全成熟應呈現紅色。這個階段的燈籠椒除了黃色，有時也會呈現橙色。黃色的燈籠椒富含類黃酮成份，有助增加血管的彈性；而橙色燈籠椒則含豐富的胡蘿蔔素、維生素A、E，能保護和消除眼睛疲勞。

紅色燈籠椒 紅色是燈籠椒完全成熟的形態，會比綠色的燈籠椒多了果糖和葡萄糖；故此味道會比較甜，但是價錢上亦會相對地比較昂貴。紅色彩椒富含維生素C、抗氧化能力強，有助促進代謝，並是幾種顏色的燈籠椒裡面營養價值最高的。另外，紅燈籠椒的維生素A含量特別高，是黃椒含量的14.5倍、青椒的3.86倍。

燈籠椒對身體的益處 市面上的燈籠椒雖然分為幾種程度，而營養價值亦會隨其熟成程度不同；但燈籠椒大致的益處包括以下：

燈籠椒富含維生素C，有助於提升免疫系統功能，增強身體對抗疾病和感染的能力。

燈籠椒含有豐富的抗氧化物質，如維生素C和其他抗氧化物質，有助於減少自由基的損害，保護細胞免受氧化應激的傷害，降低慢性疾病風險。

燈籠椒富含維生素A、維生素C和其他抗氧化物質，對眼睛健康非常有益。它們有助於保護眼睛免受自由基損傷，降低患上眼睛疾病的風險，並促進視力的正常功能。

燈籠椒富含膳食纖維，有助於促進腸道健康、預防便秘，並維持消化系統的正常運作。

燈籠椒中的維生素C和其他抗氧化物質有助於降低心血管疾病的風險，包括高血壓和心臟病。此外，它們還含有鉀，有助於維持正常的心臟功能和血壓水平。

燈籠椒含有維生素K和其他營養素，有助於骨骼健康和骨骼結構的維護。

燈籠椒是低卡路里的蔬菜，非常適合作為健康飲食的一部分，有助於控制體重和維持健康的身體組成。