燒燶肉去皮就不致癌？ 3類高危人士要即掉 營養師教吃5種蔬果解BBQ油膩

燒烤時不小心燒焦了肉的一部分，仍可以如常食用嗎？有營養師指出，在燒烤期間烤焦了食物後，有人會認為只要剝掉烤焦的位置，就可以如常進食，又有人會認定這樣吃掉都會有致癌風險，其實，健康人士剝掉烤焦位置食用是沒有太大問題，但有3類人就要小心，不應進食整件肉。營養師推介，在燒烤時可以吃5種蔬果，有助解油膩和補充營養。

高敏敏表示，燒焦肉的處理建議是：

營養師高敏敏在 其facebook專頁 上分享指，當高溫碳烤含油脂或澱粉的食材時，容易產生一種叫做PAH(多環芳香族碳氫化合物)的物質，這是被世界衛生組織列為一級致癌物。目前的標準是，燒肉的PAH含量不得超過5ppb，一旦超標，長期攝入可能增加肺癌、胃癌或大腸癌的風險。

5種蔬果解燒肉油膩

高敏敏指，若要燒得又香又不易燒焦，建議先切薄片小塊再烤，另外，對於難熟的食材，可以先汆燙、蒸熟或微波預熱，這樣可以縮短直接加熱的時間，減少烤焦的風險。

高敏敏指出，如果燒肉搭配以下5種蔬果，有助補充營養，並幫助身體代謝及解油膩：

1. 洋蔥

含有硫化物，是身體天然的解毒小幫手，能幫助分解烤肉過程中可能產生的毒素(如PAHs)。

2. 番石榴

富含維他命C，是抗氧化高手，可以中和自由基，減少高溫燒烤帶來的氧化傷害。

3. 唐生菜

富含水分和膳食纖維，能促進腸胃蠕動，幫助排出多餘廢物，舒緩烤肉後的腸胃負擔。

4. 奇異果

含有奇異果酵素，有助於消化蛋白質，加速代謝，減少脹氣不適感。

5. 綠茶

含有茶多酚，具有強大的抗氧化作用，能幫助身體更快排出有害物質(如致癌物)，建議搭配無糖綠茶。

高敏敏提醒，如果腸胃比較敏感，記得食材要新鮮，並確保加熱徹底，這樣吃得更安心。