營養師拆解熱門減肥法 百人實證 1招養成易瘦體質 不反彈！

炎炎夏日來了！天氣開始愈來愈熱，又是時候要穿上比堅尼去玩水，女生為了展露一波身材，都希望以最快的速度減肥。對於每位有意欲減肥的人來說，最辛苦的並非做運動，而是控制飲食，限制吸收食物中的熱量，介掉平日的吃宵夜、吃零食、飲手調飲料的習慣！ 近年流行各種懶人減肥法，例如168減肥法、生酮飲食法、代餐減肥法、打減肥針等，均聲稱減完效果能不反彈。但其實懶人減肥法非所有體質人士適用，有營養師指出，用錯減肥方法的話，更有機會弄巧反拙！ 四大常見減肥法 真的做到減肥不反彈？ 一、168減肥法

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「168減肥法」是提一天24小時內，進食時間需壓在8小時之內，其餘16小時則是禁食時間，不能進食含熱量的食物。通常剛開始節食時的減重效果，除了是實際消脂以外，也跟攝取量減少後腸道中食物重量變少、變輕的原因有關。雖然不少人通過「168減肥法」成功減肥，但原來「168減肥法」並非適於所有體質人士，特別是胃部敏感人士。 由於「168減肥法」是透過節食、捱餓減肥，因此可能會因空腹導致胃酸產生，刺激胃部而導致不適，嚴重者更會導致胃潰瘍。即使8小時屬於可進食時間，卻不代表毋需戒口。假如每餐都進食高油高鹽食物，再搭配含糖飲料，或者是因少吃一餐，從而增加下一餐的食量，例如增至接近2倍，都導致胃酸分泌過量，胃部負擔過重。至於血糖、糖尿病患者，容易因血糖過低而出現暈眩，便不適合間歇性斷食。而哺乳的媽媽由於需要充足營養，宜少量多餐，不適合空腹太久。另外，青少年、發育中的孩童得攝取充足的營養素，也不應隨意嘗試「168 減肥法」。 二、生酮飲食

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「生酮飲食」是利用高脂肪、中量蛋白質和極低碳水化合物的飲食結構，來減重及減肥。它的原理是來自大幅減少碳水化合物的攝取量，使肝臟開始燃燒脂肪。但突如其來的飲食轉變，有機會引起一系列不適症狀，包括便秘、頭痛、疲勞、低血糖、噁心、嘔吐、運動耐受力變差等問題。長期攝取大量脂肪和蛋白質，會導致缺乏礦物質和維他命並增加造成腎結石、肝臟脂肪堆積、增加壞膽固醇的風險。 三、代餐減肥法

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「代餐減肥法」聲稱以低熱量、高營養的奶昔代餐代替正餐。雖然代餐含有蛋白質、維他命和纖維，但仍然不足夠一天身體所需攝取的份量，長期使用代餐有機會造成營養不良，例如缺乏碳水化合物會導致容易疲倦、情緒化、難以集中精神、記憶力下降和手腳乏力；缺乏蛋白質則會影響肌肉發展、減慢細胞組織修復與代謝，和影響女生經期；而缺少脂肪亦會降低免疫力、影響脂溶性維他命吸收等，以及導致其他不同的健康問題。而代餐產品的纖維含量普遍過高，亦會阻礙身體吸收其他營養，包括其餘的兩餐，嚴重影響營養的吸收。除此之外，「代餐減肥法」則需長期服用，才能夠看到效果，萬一停食代餐，身體變得更易肥胖！因為熱量吸收長期低於基礎代謝，身體會因此調降基礎消耗的熱量，更容易出現反彈情況。 四、減肥針

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近日流行的注射式「減肥針」不僅能減少糖分轉化成脂肪的機會，亦是最容易達到減肥的效果。但透過注射「減肥針」減肥的風險，卻不容被少看，嚴重個案會引致生命危險，它的「減肥意外」亦是新聞上最常看到的！ 「減肥針」更會導致食慾變差、噁心想吐、脹氣、頭痛、易累疲倦、低血糖等等不適。而且孕婦、哺乳中媽咪、頑疾患者、或個人或家族有頑疾病史，都不適合使用減肥針。 營養師教你：只要養好腸道好菌，輕鬆養成易瘦體質！

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