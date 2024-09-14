營養師提醒：月餅、碌柚、BBQ藏健康隱憂 教你節慶飲食技巧

中秋佳節是華人傳統的重要節日，象徵團圓與豐收。然而，在享受節慶美食的同時，也不能忽視可能帶來的健康隱憂。

大啖中秋三寶 留意健康隱憂

中秋節讓人聯想到台灣的中秋三寶：「月餅、碌柚、燒烤」。然而，這些食物不僅熱量高，過多的糖分和不健康的油脂更是影響健康的主因，尤其以美味的月餅等糕餅類影響最大。許多慢性病患者如糖尿病、高血壓、高血脂等三高，在節慶後的控制往往不佳。除應景的燒烤或碌柚，現今月餅種類和口味更加多樣化，親朋好友間也會互相推薦好吃的店家。由於月餅體積小，容易當作下午茶點心搭配茶或咖啡，導致中秋假期平均攝取量增加。

振興醫院營養治療科陳韻婷營養師指出，月餅富含糖分和油脂，易造成血糖波動和心血管負擔；碌柚雖含有豐富維生素C，但糖分仍不可小覷；燒烤則可能產生致癌物質，且常見的紅肉類含有較高的飽和脂肪酸。因此，在享受節慶美食的同時，也要注意飲食均衡和攝取量的控制。