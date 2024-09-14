營養師提醒：月餅、碌柚、BBQ藏健康隱憂 教你節慶飲食技巧

中秋佳節是華人傳統的重要節日，象徵團圓與豐收。然而，在享受節慶美食的同時，也不能忽視可能帶來的健康隱憂。
大啖中秋三寶 留意健康隱憂
中秋節讓人聯想到台灣的中秋三寶：「月餅、碌柚、燒烤」。然而，這些食物不僅熱量高，過多的糖分和不健康的油脂更是影響健康的主因，尤其以美味的月餅等糕餅類影響最大。許多慢性病患者如糖尿病、高血壓、高血脂等三高，在節慶後的控制往往不佳。除應景的燒烤或碌柚，現今月餅種類和口味更加多樣化，親朋好友間也會互相推薦好吃的店家。由於月餅體積小，容易當作下午茶點心搭配茶或咖啡，導致中秋假期平均攝取量增加。
振興醫院營養治療科陳韻婷營養師指出，月餅富含糖分和油脂，易造成血糖波動和心血管負擔；碌柚雖含有豐富維生素C，但糖分仍不可小覷；燒烤則可能產生致癌物質，且常見的紅肉類含有較高的飽和脂肪酸。因此，在享受節慶美食的同時，也要注意飲食均衡和攝取量的控制。
節後體重下降 小心疾病警號
陳韻婷營養師表示，門診曾遇過節日後食慾旺盛、進食量增加，但體重不增反減的病人。起初他們對體重下降感到開心，認為終於減肥成功，卻不知經檢查後血糖值高達30甚至44以上。這是因為高血糖會產生胰島素阻抗，使身體無法獲得足夠能量而導致體重快速減輕。如果出現這種情況，務必提醒就醫檢查。高血糖不只影響體重，長期還可能導致各種併發症，如視網膜病變、腎臟病變和神經病變等。
中秋食物這樣吃 以確保身體健康
在節慶期間保持健康的飲食習慣和定期監測血糖至關重要。陳韻婷營養師建議可以採取一些策略，如選擇低糖低脂的月餅替代品，控制碌柚的攝取量，以及選擇較健康的燒烤方式，如使用低脂肉類和多烤蔬菜。同時，保持適度運動也能幫助控制血糖和體重。
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