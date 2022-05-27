營養師教你「腸」保健康 打造最強免疫防線

疫情期間，提升免疫力成重要一環。但都市人生活忙碌，難免有種種不良飲食和作息習慣，令腸道「惡菌」肆虐，致主宰着人體70%免疫力的防線失守，身心各處隨即響起警號！而適逢一年一度的「世界腸道健康日」，營養師Annie教大家如何選擇合適的食物或補充品，從三餐着手攝取足夠的益生菌和益生元，自然能「腸」保健康。

想打造健康腸道生態，就必須先了解益生菌、益生元和合生元的分別，絕不能混為一談。人體腸道裏有多達100萬億個微生物，當中有好菌、壞菌及中性菌，而益生菌就是俗稱的「好菌」。根據世界衛生組織定義，益生菌為活性微生物，攝取足夠數量能對人體健康產生益處；而益生元，簡單來說就是益生菌的食物，能促進益生菌的生長；最後合生元即含有益生菌和益生元的混合配方，事半功倍。

哪些食物含豐富益生菌和益生元？

不少經發酵食物都含有豐富益生菌，如乳酪、泡菜、納豆和味噌。營養師Annie提醒市面上有些乳酪產品純粹是乳酪口味但不含益生菌，購買時需多加留意。除了以上食物，也可以嘗試康普茶，由茶、糖、混合酵母菌發酵而成，味道酸甜，帶點氣泡感；而想補充益生元，可以選擇含豐富水溶性纖維的食物，如燕麥、洋蔥、蒜頭和蘆筍。補充足夠的益生菌和益生元能相輔相成，加強腸道菌群和益菌生長，維持腸道微生態平衡。

從三餐著手 建立有「益」餐單

含豐富益生菌和益生元的食物繁多，或會感到無從入手，營養師Annie建議可以從每日三餐著手：