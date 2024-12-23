營養師教路 享聖誕大餐不增磅

聖誕節不少得與親友聚會食大餐。炸雞、薄餅、薯條、蛋糕等高脂的食品是派對的常見選擇，每次食完罪惡感加重之餘，體重更有可能增加約1至5磅。如果想享受美食又不想增磅，不妨參考營養師的建議，過一個無憂的聖誕節。 不少人會在食大餐前「留肚」，省略前一餐，好讓自己在大餐中可大擦特擦。屈臣氏註冊營養師林頌雅表示，這或導致因為太過飢餓而過量進食，最後增磅，「較理想的做法是定時進食，大餐前可進食小量高纖維及蛋白質的小食，例如2湯匙堅果加1包脫脂奶或加鈣植物奶、又或1份水果加1杯原味低脂乳酪，便可減低過量進食的風險。」

留意進食次序 進食的次序亦有講究，因為良好的進食次序有助避免攝取過量食物。林頌雅建議： ‧ 建議先進食高纖維的蔬菜，例如沙律菜配合意大利黑醋或低脂沙律醬、車厘茄等，纖維有助增加飽肚感，減少食量。

‧ 然後選擇較低脂肉類或海鮮，如刺身、雞肉(去皮)、蝦、鴨胸、魷魚、西冷牛扒等，蛋白質可更提升飽肚感。應避免炸雞、肉眼扒、羊架、豬手等高脂的食品。

‧ 最後選擇五穀類，建議多選擇脂肪含量較低的五穀類食物，如番茄意粉、壽司、冷麵。減少選擇炒飯、炒麵、白汁意粉、薄餅、薯條。 放慢速度 專心進食 飯後甜品也是一大熱量陷阱，林頌雅認為可考慮低脂低糖的選擇，如豆腐花等，再與家人分享，便可避免攝取過多糖分。「另外，放慢進食速度，專心進食亦是關鍵，外界環境會影響我們的進食分量，讓我們忽略飽足感。因此，我們進食時應減少看電視或使用手機等，專心享受進食的過程。」林頌雅補充，「大腦需要20分鐘才能感知飽足感，因此建議進食約20分鐘時便應暫停一下，評估自己的飽腹感，才判斷進食量或選擇停止進食。」 在節日期間，建議保持每日約30分鐘的中強度運動，例如大餐後可與朋友一起的散步，有助於維持體重。

較低脂派對美食建議 ‧ 煙三文魚/鮮蝦沙律——使用天然調味料，如青檸、黑醋、黑胡椒及橄欖油等代替沙律醬，並採用煙三文魚或蝦等低脂的海鮮。

‧ 壽司——以刺身、無油炸、少醬汁的壽司為主。

‧ 番茄海鮮意粉——減少使用白汁、青醬等高脂醬汁。

‧ 燒火雞——搭配新鮮蔬菜或低脂醬汁。

‧ 低脂乳酪——配搭堅果及水果，可替代高糖高脂甜品。