營養｜他癌末重生大吃大喝不到1個月胖20公斤！提高「1類食物」攝取量瘦得健康

WHO已定義肥胖是慢性病，造成肥胖的原因有基因、生活習慣、環境、個性、身體健康等因素，但最重要的還是與飲食最相關。

世界衛生組織(WHO)在2020年全球肥胖年報中，台灣為東亞地區肥胖盛行率第一名。

肥胖併發疾病多 快速瘦身有風險

肥胖會引發各種疾病，如高血壓，高血脂，糖尿病，睡眠窒息症，非酒精性脂肪肝，退化性關節炎等等，甚至也會提高罹患癌症風險，所以肥胖是應該要重視的健康問題。WHO已定義肥胖是慢性病，造成肥胖的原因有基因、生活習慣、環境、個性、身體健康等因素，但最重要的還是與飲食最相關。

隨著生物科技的發展，手術、藥物都有協助改善肥胖的方式，但這些體重控制管理方法背後的原理，都是強制肥胖病患少吃，來達到體重下降的效果。少吃意味著攝取的營養素減少，可是人體每天都需要基本六大營養素的補充，藥物或手術介入治療只是輔助，治標不治本。