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健康
2023-12-25 13:30:25

爆肝行業留意！養生秘笈在這裡

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疲倦

李深浦中醫師指出，新陳代謝不只是吃東西和排泄，新陳代謝還包括腦筋要適當的放空，每天都要做放空的工作，因為放空才能够讓腦筋重新洗牌，腦是身體的綜合體，思緒也是腦令其思考的。

常聽到有人說，工作好忙，快爆肝了，快累死了！根據一項調查顯示，台灣十大爆肝行業，依序為工程師、醫護、客貨運司機、警察消防、保安、影視、建築、超市商店、編輯記者、藝術類人員，不知你上榜了嗎？依據中醫理論，肝者，將軍之官，謀略出焉；而想要顧好人體的肝將軍，是有貼士的，且來看看養肝專家的養生秘笈吧！

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腦筋完全休息 才能生智慧

有養肝丸之父稱謂的李深浦中醫師表示，在工作的時候要專注精神在工作，休息的時候，不要把工作搬回到腦袋裡面，讓大腦没有完全的休息；李醫師分享，他有一些患者每次要去看診前，都會記錄很多內容給他看，這樣反而會造成心情緊張。很多人因為不懂休息，腦筋裡面一直忙，這些都是多餘的，把休息的思想，定入你的內心，讓腦充分的放鬆，應該要充分的利用睡眠時間，好好休息，若是没有完全休息，就不會生智慧。

 

腦筋需要新陳代謝 充分放空才能重新洗牌

「生命是需要新陳代謝的」，李深浦中醫師指出，新陳代謝不只是吃東西和排泄，新陳代謝還包括腦筋要適當的放空，每天都要做放空的工作，因為放空才能够讓腦筋重新洗牌，腦是身體的綜合體，思緒也是腦令其思考的。身體是頭腦最忠實的僕人。腦若整日都在備戰狀態，身體這個忠實的僕人也沒辦法放鬆；充分的放空會使腦筋很清楚，有時突然會有靈感，其實就是腦裡面又有了動機，又有想法，若腦能放鬆，全身也會跟著放鬆，若能完全放鬆就能得到完全的休息。

李深浦中醫師

李深浦中醫師

肝疲勞會使腦筋遲鈍 反應變慢不是認知障礙症

李深浦中醫師進一步指出，肝臟不好，眼睛會疲勞、腦筋也會遲鈍；有些人認為的認知障礙症，其實是腦筋没有休息、没有放空、没有安静，你跟他講甚麼事情，他不是不會反應，他可能要等一下想到才反應，其實是腦筋很疲勞，没有辦法迅速的跟你對話。李醫師表示，人老了不一定會失智，但是如果任其老化而不預防保養，失智的機率就可能大一些；人老化是全身性問題，這也跟造血功能好不好、血氧濃度高不高都有相關，腦會退化跟氧氣不足有很大的關係，不一定是認知障礙，有可能是肝疲勞，而造成腦筋疲勞，反應慢半拍。

 

肝火大、腎虧症候群一觸即發　體内疲勞不懂休息

還有些人有肝火大症候群，或者是腎虧症候群，往往會遇事煩燥，一觸即發！李深浦中醫師解釋，肝火大、腎虧症候群没法跟你慢慢的聊天，會不耐煩、脾氣暴躁，做事没有耐性，這就是代表人體内真正疲勞了，若是肝火太旺，也會影響身體的消化、代謝、合成及解毒的各種功能，一旦作息不正常、飲食不均衡、內分泌失調等，就會增加肝臟的負擔，又加上睡不好、愛生氣，像眼睛痠澀、頭暈目眩這些問題都會出現；所以，人會懂得休息是最重要的。

 

疲勞過度爆肝猝死 和自律神經失調有關

而時有所聞的疲勞過度爆肝導致的突然暴斃猝死，竟也和沒有好好休息、自律神經失調大有關係！李深浦中醫師強調，人的身體有自律神經和隨意神經，腦出血中風導致的血流到血管外面去，那就是自律神經失去了怎麼控制自己，如果随意神經使用過度，自律神經就會没電，臨床上有碰到肝硬化突然爆肝吐血、大便出血，這都有可能是静脈血管已經快要爆了，如果又疲勞又大發脾氣，可能就爆了；所以，大家要好好的對待自己，要懂得適度休息，和和氣氣的與人相處，身體比較不會受傷。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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