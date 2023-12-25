爆肝行業留意！養生秘笈在這裡

常聽到有人說，工作好忙，快爆肝了，快累死了！根據一項調查顯示，台灣十大爆肝行業，依序為工程師、醫護、客貨運司機、警察消防、保安、影視、建築、超市商店、編輯記者、藝術類人員，不知你上榜了嗎？依據中醫理論，肝者，將軍之官，謀略出焉；而想要顧好人體的肝將軍，是有貼士的，且來看看養肝專家的養生秘笈吧！

腦筋完全休息 才能生智慧 有養肝丸之父稱謂的李深浦中醫師表示，在工作的時候要專注精神在工作，休息的時候，不要把工作搬回到腦袋裡面，讓大腦没有完全的休息；李醫師分享，他有一些患者每次要去看診前，都會記錄很多內容給他看，這樣反而會造成心情緊張。很多人因為不懂休息，腦筋裡面一直忙，這些都是多餘的，把休息的思想，定入你的內心，讓腦充分的放鬆，應該要充分的利用睡眠時間，好好休息，若是没有完全休息，就不會生智慧。 腦筋需要新陳代謝 充分放空才能重新洗牌 「生命是需要新陳代謝的」，李深浦中醫師指出，新陳代謝不只是吃東西和排泄，新陳代謝還包括腦筋要適當的放空，每天都要做放空的工作，因為放空才能够讓腦筋重新洗牌，腦是身體的綜合體，思緒也是腦令其思考的。身體是頭腦最忠實的僕人。腦若整日都在備戰狀態，身體這個忠實的僕人也沒辦法放鬆；充分的放空會使腦筋很清楚，有時突然會有靈感，其實就是腦裡面又有了動機，又有想法，若腦能放鬆，全身也會跟著放鬆，若能完全放鬆就能得到完全的休息。

李深浦中醫師