父子同患心臟病 前後「冠狀動脈搭橋手術」共患難！

游茱棱表示，近年因飲食西化、生活型態改變等原因，觀察有年輕化趨勢，且若父母兄弟姊妹有冠狀動脈病史者，罹病風險也增高。

8年前年僅34歲、在科技廠任職輪班工作的黎先生，因為嚴重胸痛，在外院發現其心臟三大冠狀動脈都嚴重阻塞超過75%，欲以心導管置放支架，不料血管壁硬化太嚴重無法疏通放支架，緊急轉院至臺中榮總，由以達文西機械臂輔助進行冠狀動脈搭橋手術，新建4條血管，恢復心臟通暢血流。

臺中榮民總醫院心臟外科醫生游茱棱表示，黎先生手術2年後，他的父親(今年69歲，手術年齡64歲)在一次行山時，同行友人無意一句「你怎麼喘得這麼厲害！」黎父這才意識到自己有異常喘氣的狀況，因有兒子罹病的前車之鑑，迅速至醫院檢查，發現冠狀動脈和兒子一樣嚴重阻塞逾75%，決定也以達文西手術新建3條血管，目前父子2人定期覆診追蹤，生活狀況良好，一同行山也沒問題。

透過達文西機械臂輔助手術可以在不用打開胸腔的狀態下，機械臂從肋骨間隙進入胸腔手術，手術難度較高，花費時間雖然比較長，但能避免鋸胸骨對神經、肌肉造成的傷害，住院時間比傳統少一半，術後也沒有太多限制，生活品質不受影響。

游茱棱解釋，傳統執行冠狀動脈搭橋手術必須鋸開胸骨，對身體創傷較大，病人術後疼痛感較重，恢復時間需7至14天不等，且3個月內不能開車、提重物、做劇烈運動等，有許多術後注意事項必須遵守，避免影響骨骼及傷口愈合。

有家族病史應提高警覺 異常胸悶痛應及時就醫

游茱棱表示，近年因飲食西化、生活型態改變等原因，觀察有年輕化趨勢，且若父母兄弟姊妹有冠狀動脈病史者，罹病風險也增高，臨床有多起家族成員前後發病就醫情形，甚至有一家三口媽媽和2名子女都因糖尿病衍生冠狀動脈堵塞致心肌梗塞，前後陸續到中榮手術治療。

她提醒，若家人有冠狀動脈阻塞病史，發生胸悶、胸痛、活動力變小、或在上樓梯、跑步等運動後有異常喘氣的情形，務必特別留意，尤其是擔任輪班工作、生活作息不固定、高壓力或易攝取高脂食物的外食族群，更要警覺留心。

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