父母變矮 可能骨質疏鬆？

霍偉明指，第一個警兆是身高比年輕時矮了超過4公分或以上，「年紀大脊椎及肌肉難免出現些自然退化，以致身高比年輕時有點『縮水』，只要不超過1英寸也屬正常。惟過4公分或以上，就值得懷疑是骨質疏鬆的早期跡象之一。」其次是經常感到腰背或單側盆骨疼痛；第三項是突然有駝背；第四是背貼牆站立時，「後尾枕」(又稱後腦勺)貼不到牆壁或距離多於3公分，又或肋骨下緣與盆骨相距少於2公分，均有可能是骨質疏鬆導致胸椎壓迫性骨折。

嚴重骨折或要做手術

確診骨質疏鬆後一般以藥物治療為先，如出現嚴重骨折或要做手術。霍偉明解釋，「藥物治療可分為口服和針劑。現時本地多以雙膦酸鹽類藥物為口服藥，針劑則主要是仿保骨素經皮下注射針劑。」醫生會因應患者情況而建議使用哪一種藥物。兩種藥均具有抗骨流失功能，並可幫助骨質密度持續改善，以及減低脆性骨折的機率。不過由於兩者均會某程度對骨骼的新陳代謝有一定影響，開始骨質疏鬆藥物療程前，患者必須先檢查牙齒，因為如開始療程後出現蛀牙，或要拔牙，就會容易因傷口難以愈合而增加顎骨壞死的風險。

負重運動延緩惡化

負重運動看似未必適合長者？霍偉明表示，骨質疏鬆長者只要在沒有關節疼痛、骨折，或其他身體不適的情況之下，均可進行適量的低至中強度運動，「尤其是一些負重運動，亦即是需要骨骼和肌肉去抗衡地心引力的運動，進行時可使骨骼承受身體或其他額外的壓力，從而刺激造骨細胞活躍起來。」

負重運動不一定是去健身室操器械，霍偉明指，其實平日一些簡單又方便的負重鍛煉，骨質疏鬆長者也易上手，「例如站起來做一些太極動作、沿微斜的路慢慢往上行、急步行或慢跑。」另也可在家中一邊看電視，一邊兩手按穩牆壁或扶好穩固的座椅，然後兩腿一起踮起腳尖或輪流稍提起腳，10次為1組，可做3組，每組之間可小休1至2分鐘。

