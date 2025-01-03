父母變矮 可能骨質疏鬆？

回港和父母度歲，突然察覺兩老明顯矮了？小心他們有可能患上骨質疏鬆！香港港安醫院—荃灣骨科顧問醫生霍偉明提醒，為人子女及照顧者，當發現長者出現以下4大警兆，必須及早求醫。
4大警兆
霍偉明指，第一個警兆是身高比年輕時矮了超過4公分或以上，「年紀大脊椎及肌肉難免出現些自然退化，以致身高比年輕時有點『縮水』，只要不超過1英寸也屬正常。惟過4公分或以上，就值得懷疑是骨質疏鬆的早期跡象之一。」其次是經常感到腰背或單側盆骨疼痛；第三項是突然有駝背；第四是背貼牆站立時，「後尾枕」(又稱後腦勺)貼不到牆壁或距離多於3公分，又或肋骨下緣與盆骨相距少於2公分，均有可能是骨質疏鬆導致胸椎壓迫性骨折。
嚴重骨折或要做手術
確診骨質疏鬆後一般以藥物治療為先，如出現嚴重骨折或要做手術。霍偉明解釋，「藥物治療可分為口服和針劑。現時本地多以雙膦酸鹽類藥物為口服藥，針劑則主要是仿保骨素經皮下注射針劑。」醫生會因應患者情況而建議使用哪一種藥物。兩種藥均具有抗骨流失功能，並可幫助骨質密度持續改善，以及減低脆性骨折的機率。不過由於兩者均會某程度對骨骼的新陳代謝有一定影響，開始骨質疏鬆藥物療程前，患者必須先檢查牙齒，因為如開始療程後出現蛀牙，或要拔牙，就會容易因傷口難以愈合而增加顎骨壞死的風險。
負重運動延緩惡化
負重運動看似未必適合長者？霍偉明表示，骨質疏鬆長者只要在沒有關節疼痛、骨折，或其他身體不適的情況之下，均可進行適量的低至中強度運動，「尤其是一些負重運動，亦即是需要骨骼和肌肉去抗衡地心引力的運動，進行時可使骨骼承受身體或其他額外的壓力，從而刺激造骨細胞活躍起來。」
負重運動不一定是去健身室操器械，霍偉明指，其實平日一些簡單又方便的負重鍛煉，骨質疏鬆長者也易上手，「例如站起來做一些太極動作、沿微斜的路慢慢往上行、急步行或慢跑。」另也可在家中一邊看電視，一邊兩手按穩牆壁或扶好穩固的座椅，然後兩腿一起踮起腳尖或輪流稍提起腳，10次為1組，可做3組，每組之間可小休1至2分鐘。
利用水樽做簡單訓練
此外，亦可以利用倒入了500毫升水(即約1磅)的水樽代替啞鈴做小鍛煉。兩手各持注滿水及已把水蓋扭緊的水樽(建議可選擇樽身較窄的)，兩腿分開至肩膀距離站立，然後兩手慢慢提起等數秒再一起放下，做5至10下不等，另亦可按自己情況左右手輪流做這動作。
以上這些簡易的負重運動建議可每星期3至5次，每次約20至30分鐘。天氣好時可選擇到戶外如公園等做運動，可同時照陽光吸收維他命D。另外，在家做運動要有足夠空間伸展四肢，周遭不能有太多雜物，並要有足夠照明不能太昏暗，以免發生意外。