牙周病可致認知障礙？

牙齒健康不但左右外觀、進食和說話，對健康也有深遠影響。已有研究指出，牙周病與心臟病、糖尿病有關，原來同時會增加認知障礙症的風險。香港牙醫學會將舉辦香港健齒周2025，希望大眾多關注口腔健康，緊接更推出香港愛心牙科增值服務計劃，提醒並鼓勵長者定期檢查牙齒及作基層牙科護理。 香港牙醫學會卸任會長、牙科醫生王志偉表示，「雖然港人口腔健康做得不錯，比世衛標準『80歲仍有20隻牙齒』更好，但仍有四成成年人牙齦出血；逾50%成年人及70%長者有牙周袋；少於六成成年人及三分一長者有定期檢查牙齒習慣，仍有地方可以改進。」

發炎分子及咀嚼問題惹禍 世衛指認知障礙症是目前全球第七大死因，亦是長者殘疾和依賴的主因之一，同時影響患者、照顧者和整個社會。原來，口腔健康亦會影響認知能力。香港牙醫學會名譽司庫、牙科醫生衞德純稱，「不同研究指出，牙齦疾病讓細菌及發炎分子經血液傳至大腦，或是導致認知障礙症的原因之一；牙齒脫落則導致咀嚼問題及營養不良，亦可能導致認知能力下降。」綜合分析研究亦指出，牙周病患者認知能力受損風險為正常人1.77倍；中至嚴重牙周病患者的認知障礙症風險更高達2.13倍。 牙齦出血非熱氣 本港數據則指出，35至44歲成年人中有14.8%患有嚴重牙周病，更多達86.2%人有失齒，平均失去3.1隻牙齒，故推算此年齡層將來可能增加48,741名認知障礙症患者，情況令人憂慮。衞德純建議，「嚴重牙周病及牙齒脫落不可逆轉，若發現牙肉流血，或屬牙周病早期症狀，勿以為是熱氣而忽視，應諮詢牙科醫生，及早處理口腔問題。」

免費口腔檢查 為提升大眾對口腔健康的關注，減低認知障礙症風險，香港牙醫學會於4月24至29日舉行「香港健齒周2025」，免費為全港市民提供一次口腔檢查及口腔健康諮詢，並按臨床判斷提供X光檢查服務。香港牙醫學會名譽秘書、牙科醫生張達良指，「有香港身份證就可參加！想參加的市民可聯絡參與牙科診所預約。」 鼓勵長者定期檢查牙齒 緊接香港健齒周2025，還有「香港愛心牙科增值服務計劃」，為長者送上牙科優惠。香港牙醫學會副會長、牙科醫生曾憲紀解釋，「65歲或以上長者，於5月1日起的6個月內，於同一位參與計劃的牙醫累計自費或使用醫療券1,000港元或以上，接受基層牙科服務(牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等)，即可獲得額外500港元等額的牙科增值服務，可於2026年4月30日前，在同一牙醫的診所接受任何牙科服時使用。」香港牙醫學會會長、牙科醫生陳超余希望計劃能為長者提供誘因，助其關注牙齒健康，定期檢查預防牙患。 活動網址：香港牙醫學會