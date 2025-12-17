牙周病成因｜沒有牙痛卻患上？醫生解釋關鍵：小心遺傳

牙周病的導因為細菌與宿主免疫系統不平衡，當口腔衛生不佳、牙周致病細菌過多、牙菌斑及牙結石堆積。

年約33歲的陳先生，牙齒白、形狀正常，也沒有蛀牙急性的疼痛，僅有齒列不齊的問題，故陳先生一直認為自己口腔狀況良好，直到工作及經濟狀況較有餘裕後，到醫院諮詢牙齒排列矯正的治療，令陳先生驚訝的是，經醫生檢查後，居然發現患有嚴重慢性牙周炎，且部分牙齒周邊的牙齦及骨頭已有明顯流失破壞的情形。

口腔衛生不佳 恐致牙齒動搖

新竹臺大分院牙科部莊雅淳醫生說明，牙周病的導因為細菌與宿主免疫系統不平衡，當口腔衛生不佳、牙周致病細菌過多、牙菌斑及牙結石堆積等，都會造成一連串發炎反應，漸漸引起牙齦腫脹、容易出血、骨頭吸收、牙齒動搖等症狀。

另有些影響免疫系統的風險因子，例如糖尿病、吸煙習慣等，也會提高罹患牙周病的機會，甚至讓病況更嚴重，治療效果也會大打折扣。