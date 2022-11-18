牙周病清潔工作不可少 中醫治療有幫助

中醫師會根據個人體質、陰陽病勢的偏向、氣血水在人體造成的問題，而調配適合個人的藥物或以針灸，來達到對牙周病治療和預防的效果。

35歲以上易有牙周方面的疾病，而台灣90%以上的成年人都有些牙齦或牙周發炎問題。牙周病早期沒有明顯症狀，也不會疼痛，所以容易被人忽略，而常見症狀包括：口臭、牙齦出血、牙齦紅腫、牙齦萎縮、牙齒敏感、牙齒鬆動等。

小心牙周病 影響全身健康

牙周病得到心肌梗塞與中風的機率是一般人的2至3倍；孕婦嚴重牙周病時，發生流產、早產或新生兒體重過輕的機率是一般口腔健康的7至10倍；糖尿病本身除了是牙周病的高危險族群以外，牙周病也會讓糖尿病更惡化，吸煙及糖尿病患者罹患牙周病比一般人高3倍。

此外，愛滋病、女性荷爾蒙改變、口腔衛生不良、後天免疫缺乏症候群、骨質疏鬆都是患牙周病的高危險族群。臨床上常見熬夜或睡眠障礙及飲食辛辣而引起牙周反覆發炎。