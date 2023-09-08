牙周病｜患病應正確治療 清潔口腔做好預防(附刷牙方法要點)

「擔心洗牙愈洗牙縫愈大，但又害怕牙周病細菌跑到心臟！」這是很多人對看牙的心聲。如此矛盾的心情，經常讓大眾耽誤了就診時機，但你知道嗎？這段話其實漏洞百出！

維持口腔清潔 有效預防牙周病

萬芳醫院牙科部醫師黃彥文說明，牙周病是指牙齒周圍組織受細菌叢感染破壞，通常是口腔清潔不佳所引起，如果把牙齒比喻成房子，所謂的牙齒疾病可想像成房子(牙齒)因日曬雨淋(咀嚼)與污垢堆積(細菌)後，導致的外牆脫落(蛀牙)，若放任讓損壞繼續加深，管線就會出問題(神經發炎)；另一方面，若平常沒做好水土保養(潔牙與洗牙習慣)，則會導致地基受損(牙周病)而逐漸位移倒塌(牙縫變大甚至掉牙)。

由此可知，維持良好的口腔清潔是預防牙周病的最佳方法，黃彥文表示，除了每日的刷牙外，定期洗牙可以讓牙醫師順便清除牙結石與檢查病人有無牙齒疾病，若洗完牙後覺得牙縫明顯變大且牙齦萎縮，有很大的機率罹患了牙周相關疾病，應詢問牙醫師是否需要進一步治療牙周病，因為洗牙並不等同治療牙周病。