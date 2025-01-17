牙周病｜新年應節食物惹牙齒問題？4成港人有牙齦出血問題！

下星期就是農曆新年，是時候準備大量的賀年食品來招待親朋好友了！傳統美食如瓜子、煎堆、油角等雖然美味，但通常含有高糖、高脂肪和高熱量。而大家平日都會經常喝的珍珠奶茶已屬高糖！珍珠和芋圓更是黏性食物！糖分積聚在牙齒會促進細菌的滋生，口腔細菌還會利用糖分產生酸性的代謝物腐蝕牙齒，對口腔健康造成負面影響，包括牙痛、蛀牙或牙齦紅腫。牙肉又腫又痛，點樣再盡情享受新年美食呢？不但影響進食及胃口，更難以露出自信笑容，被長輩誤以為「黑口黑面」！
四成*港人有牙齦出血問題
根據《2021年口腔健康調查報告》，超過40%的成年人面臨牙齦出血問題，超過50%的成年人和70%的非居住院舍長者則有牙周袋困擾。儘管許多人每天刷牙，口腔衛生仍不理想，特別是大多數牙齦問題集中於後牙區。許多牙周病患者在早期可能未察覺症狀，甚至在出現牙齦出血或腫脹時，仍未意識到問題的嚴重性。這些症狀可能是牙周病的前兆，若持續惡化，細菌可能進入血液，最終導致牙齒脫落。
揀牙膏都有講究 選對成分有效預防牙周問題
選擇合適的牙膏對於維持口腔健康至關重要。首先，應根據個人的需求選擇成分，例如牙齦問題人士，應選擇含有西吡氯銨(CPC)成分的牙膏，不僅能有效殺死引起牙周問題的細菌，並徹底清除牙菌膜。此外，選牙膏亦留意β-甘草亭酸(β-GR)含量，高濃度β-GR有效對抗炎症，抑制導致牙肉萎縮的酵素，適合有牙肉腫脹問題人士使用。
此外，對於牙齒敏感的人，應選擇含有HAP、硝酸鉀或乳酸鋁的牙膏，能有效阻隔象牙質微細管道的刺激，再搭配高濃度氟成分的牙膏，高效預防蛀牙。因此，牙膏應選擇經牙醫認可成分的牙膏品牌，並根據自身的口腔狀況及需求，定期調整牙膏的選擇，才確保最佳的口腔護理效果。
保護牙齒你要知！
保持良好的口腔健康，定期刷牙和使用牙線是必不可少的！每天至少兩次刷牙，可以有效去除牙菌膜，防止蛀牙和牙周病的產生。選擇含有抗菌成分的牙膏，也有助於對抗口腔內的有害細菌，維持牙齦健康。飲食方面，應減少高糖分及黏性食物的攝取，選擇富含纖維的食物，能促進口腔清潔和健康。此外，亦需要定期接受牙科檢查，及早發現和處理潛在問題。
牙醫認可成份牙膏 為牙齒加建保護層！
日本No.1口腔護理品牌*G.U.M推出的兩款牙膏均含有西吡氯銨(CPC)成分，有效殺死牙周細菌，清除牙菌膜！
「G.U.M PRO專業抗敏加護牙膏」同時含有3大牙醫認可的抗敏成份HAP、硝酸鉀及乳酸鋁，大範圍阻隔象牙質微細管道的刺激，強效對抗酸軟痺痛，97%用家見證！有效改善酸軟痺痛^#。
另一款「G.U.M PRO專業全效牙周修復牙膏」蘊含牙醫認可成份高濃度β-GR，一支全效抵禦牙周病六大徵狀，包括牙石、流牙血、紅腫、牙肉萎縮、敏感及牙齒鬆脫，93%用家見證，有效改善牙肉問題^#。
^30名用家使用產品3天意見調查。
#每天使用兩次，效果因人而異。
*衛生署12月公布的《2021年口腔健康調查報告》