牙周病｜新年應節食物惹牙齒問題？4成港人有牙齦出血問題！

下星期就是農曆新年，是時候準備大量的賀年食品來招待親朋好友了！傳統美食如瓜子、煎堆、油角等雖然美味，但通常含有高糖、高脂肪和高熱量。而大家平日都會經常喝的珍珠奶茶已屬高糖！珍珠和芋圓更是黏性食物！糖分積聚在牙齒會促進細菌的滋生，口腔細菌還會利用糖分產生酸性的代謝物腐蝕牙齒，對口腔健康造成負面影響，包括牙痛、蛀牙或牙齦紅腫。牙肉又腫又痛，點樣再盡情享受新年美食呢？不但影響進食及胃口，更難以露出自信笑容，被長輩誤以為「黑口黑面」！

四成*港人有 牙齦出血問題

根據《2021年口腔健康調查報告》，超過40%的成年人面臨牙齦出血問題，超過50%的成年人和70%的非居住院舍長者則有牙周袋困擾。儘管許多人每天刷牙，口腔衛生仍不理想，特別是大多數牙齦問題集中於後牙區。許多牙周病患者在早期可能未察覺症狀，甚至在出現牙齦出血或腫脹時，仍未意識到問題的嚴重性。這些症狀可能是牙周病的前兆，若持續惡化，細菌可能進入血液，最終導致牙齒脫落。