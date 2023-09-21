牙周病｜早晚刷牙未夠 洗牙除石助防牙周病

不少人都以為，平日做到早晚刷一次牙，並且已經使用了牙線及漱口水，便算是做足日常清潔牙齒步驟。牙科醫生楊連傑提醒，若忽略了定期洗牙，牙齒健康也有可能受影響。

可致牙周病

楊連傑指出，牙結石表面粗糙，會吸引更多引致牙周病的細菌依附在牙石表面，從而產生毒素，引致牙齦發炎，甚至引起牙周病，令牙齦以及牙床骨組織受到破壞。當牙齒缺乏牙床骨承托支撐，便會移位，嚴重的話甚至會鬆脫。故此，定期洗牙和檢查牙齒實在不容忽視。

30分鐘內完成

「洗牙的過程中需要使用專業儀器，過程一般在30分鐘內完成。牙醫會利用不同的專業牙科工具，例如超聲波洗牙機及手動刮牙器等，以清除牙齒與牙齦之間的牙菌膜及牙結石，當中會接觸牙腳表面以及牙齦已受感染的部位，因此一定要選擇專業的牙科診所和牙醫進行洗牙。」楊連傑表示。

洗牙前牙醫會先詢問病者病歷，而在洗牙的同時，亦會仔細檢查牙齒的情況，目的是盡早發現是否有其他牙齒問題並及時治療。洗牙後，牙醫將提供牙齒護理的建議，教育病人正確牙刷、使用牙縫刷及牙線的方法。

