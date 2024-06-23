牙痛到不能睡覺？　詳解杜牙根方法及術後處理

杜牙根是甚麼？有何作用？ 病人牙痛去看牙醫，如果牙齒蛀得嚴重，很多時醫生會說：「一係杜牙根救返隻牙，一係把牙脫掉。」究竟甚麼是杜牙根呢？ 杜牙根，它亦叫做牙髓／根管治療。簡單來說杜牙根是把部分或全部受感染或壞死的牙髓組織清除，然後把牙髓填封。 甚麼情況下需要杜牙根? 牙痛就一定要杜? 牙痛不一定要杜牙根。決定是否需要杜牙根，首先需確定牙齒的神經狀態，是可逆性牙髓炎，還是不可逆性的牙髓炎，抑或是壞死。顧名思義，可逆性牙髓炎是指牙神經可以自行康復的情況，將造成發炎的原因去除之後，牙髓發炎的情況會自然好轉；而不可逆性的牙髓炎就不能單靠身體自己復元，需要進行杜牙根治療，把部分或全部受感染或壞死的牙髓組織清除。臨床上，醫生會透過症狀和測試，去決定牙髓狀態。 患有不可逆性牙髓炎的牙齒可能有以下症狀： 牙齒對冷熱刺激感到非常酸軟

停止刺激半分鐘後，牙齒還感到痛楚

牙痛到不能入睡或痛醒

咀嚼東西時牙齒感到酸軟 牙醫會檢查牙齒，例如進行冷熱刺激測試，輕力敲擊牙齒，以及替患者的牙齒拍 X 光片，以確定牙齒是否有問題。

擔心杜牙根的過程很痛? 在開始根管治療前，醫生會向患者注射麻醉藥，使患者在治療過程中不會感到痛楚。不過在極少數情況下，假如患者牙齒本身的發炎情況已十分嚴重，杜牙根仍有機會令病人感到非常痛楚，這個情況稱之為「Hot Tooth」。「Hot Tooth」的牙齒會令麻醉藥效力降低，可能需要再補加麻醉藥，甚至需要患者先服藥來控制發炎。 杜牙根的程序及次數 牙齒會先被麻醉，確保治療進行中患者不會感到痛楚。醫生會選用合適的工具移除牙齒已蛀部分，以及發炎及受感染的牙髓， 然後將根管擴大及用藥水沖洗根管，將細菌清除。然後，醫生會採用一種名為Gutta-percha的樹脂物料，用以封閉牙根，避免口腔內的口水細菌接觸到牙齒，而使牙齒內部再次受到感染。 一般而言，上述的杜牙根程序需要一至三次，視乎牙齒本身的發炎狀態，以及醫生經驗等因素。

完成杜牙根治療後必須用牙套? 在進行根管過程中，牙齒會被削弱，因此很多時候牙齒需要補上牙套以作保護，避免它再受損害，甚至爆裂。牙套亦可以讓已完成治療的牙齒的形狀和顏色更為美觀。不過亦有情況不需要用牙套，例如牙齒只是輕度蛀牙，或者沒有咬合（對面沒有牙齒)。實際情況仍需由牙醫臨床決定。 杜牙根後遺症 雖然杜牙根的成功率很高(約80-90%)，但是沒有治療是可以保證百份之百成功，成效亦因人而異。少部分患者完成杜牙根療程後，仍然出現痛楚、牙瘡，甚或發炎，而且在 X 光片中顯示牙腳周邊出現陰影。這樣代表治療很大機會已告失敗。最常見導致失敗的原因包括根管重新受感染，或者是牙齒裂開。 如果遇到上述情況，因為重新杜牙根的治療較困難及複雜，所以個案通常會被轉介到牙髓科的專科醫生負責處理。 杜牙根治療價錢昂貴? 市面上杜牙根的收費（每隻牙齒）介乎3,500至7,500港元不等，診所的基本收費會根據牙齒的位置及複雜程度等因素來決定。另外，如果牙齒蛀爛得較為嚴重，支撐能力不足，醫生便需要為該顆牙齒放置牙柱，以增加承托力。 至於牙套收費，則視乎材質不同而有較大的差距，患者可依照個人需要作選擇。市面上主要有全瓷冠、金屬烤瓷牙、全金屬 3 種，價格由4,500至$10,000港元不等。

不同種類的牙套