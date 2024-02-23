牙科治療數碼化 常見的牙科數碼儀器

醫療技術日新月異，牙科治療亦變得數碼化，也逐漸受到關注。牙科醫生曾漢輝指，牙科數碼化即指牙科治療中，利用電腦控制的技術或儀器，協助診斷和治療，將科技結合傳統牙科體系，不但方便醫護人員，也造福病人。 數碼立體口腔掃描機 掃描機會透過光學原理掃描牙齒和口腔組織，快速取得牙齒的數碼影像，再應用軟件建立立體數碼牙齒模型。口腔立體影像可即時查看，方便醫生講解和制訂治療計劃，同時記錄病人情況。相比傳統印牙模，口腔掃描簡化了整個取模過程及提高準確性，可直接將數碼檔案送至工場，縮短製作假牙的時間，口腔掃描亦可以減低病人印模時引起的反胃或不適。

數碼攝影及X光 拍攝到的數碼圖像可儲存在電腦系統中，立即顯示在電腦屏幕上，讓牙醫實時查看和按需要放大，以檢查牙齒內部、牙周組織、顎骨和周邊結構的情況。 立體錐形束電腦掃描機 牙科立體錐形束電腦掃描是針對口腔顎面部位之低曝露量的掃描系統，以圓錐狀的X光線環繞病人一圈後，將影像投射於後方的偵測器上，再整合所得到的資料影像，重組成類似傳統電腦斷層立體影像或組合成各類口腔的平面影像。牙科立體錐形束電腦斷層的立體影像比傳統頭部電腦斷層掃描更精細，而幅射量更只有傳統電腦斷層掃描的5至10%。

立體錐形束電腦掃描可廣泛應用於口腔手術、植牙的規劃、顎骨相關病症，骨折、阻生智慧齒的診斷，細微的牙根管分布也檢測得到，大幅度提升診斷的準確度。



如何應用？ 植牙：利用口腔掃描影像，再配合立體錐形束電腦掃描數碼圖像，可清晰呈現病人牙齒排列和咬合情況，亦可清楚見到病人的顎骨質量和周圍組織的解剖結構圖像，牙醫就可更精確的規劃植牙的位置，植體的大小長度、角度，以及幫助選擇假牙的設計、物料、美觀程度等。牙醫也可預先訂造電腦引導手術模板，把預先計劃好的植體準確地放置在病人的牙骨中，最後再即時接上臨時假牙。不但可提升手術的安全、準確度，手術時間亦較短，傷口亦會較細。

牙齒矯正：隨著口腔掃描儀器的進階和普及，再配合數碼化的臨床記錄(3G立體錐形束電腦掃描數碼圖像，X光影像，相片等) 對於牙齒矯正治療，是有著顯著而躍進式的改革，改善病人的體驗和治療的準確度，也節省醫生的診療時間。 口腔修復：有些病人需要配制牙套或假牙，醫生可以先為病人進行口腔掃描和拍照，再利用數碼設計軟件，根據病人的口腔情況和咬合位置設計合適的牙套或假牙，並且可以準確模擬出病人的牙齒修復後的面型及笑容，讓病人更清楚完成治療後的效果。