牙縫變大狂楔食物？醫：是「牙周病」警號！可影響全身健康勿忽視

牙縫變大開始狂楔食物、咀嚼不便，每天都需要剔牙？許多人以為牙縫變大只是自然的老化現象，恩主公醫院牙醫部贋復假牙科部主任范綱信牙醫就指出，事實上這可能是牙齦萎縮、齒槽骨流失的表現，而牙周病或許是真正的幕後元兇！這些問題會讓牙齒失去穩定支撐，導致牙根暴露、牙齒鬆動，甚至會影響咀嚼功能，若未及時關注牙周問題，或引發一連串難以逆轉的健康風險。

齒槽骨流失致牙縫變大 牙齒「根基鬆動」將影響咀嚼功能 牙周病為何會導致牙齒脫落，引發缺牙問題？范綱信牙醫說明，健康的牙齒仰賴牙齦與齒槽骨的支撐，才能有穩定的咬合狀態，當牙周組織因牙周病、老化或不良清潔習慣而退化時，牙齒就像根基鬆動的建築，逐漸失去穩定的支持。 牙周病的初期症狀通常包括口臭、牙齦流血等。隨著病程發展，牙齦開始萎縮，導致牙根暴露，使牙齒變得敏感。接著，由於齒槽骨缺失造成牙縫變大，就容易楔食物，增加牙縫清潔的困難。若齒槽骨流失狀況加劇，牙齒會因失去支撐而鬆動、脫落，就會形成缺牙問題，造成咬合壓力失衡，進一步削弱咀嚼功能，甚至可能導致營養吸收不良，影響免疫系統與整體健康。