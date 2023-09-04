牙肉出血5個原因 牙周病、刷牙方法有問題還是缺乏……？

你有沒有試過刷牙時流牙血？牙肉出血的成因眾多，如牙齦炎、牙結石、牙周病便是常見的原因，而刷牙太用力、牙刷刷毛太硬亦可能會令牙肉流血，若牙肉持續出血或出血加劇，便應盡快找牙醫診治，因為它可能是口腔衞生出現問題的警號，及早治療便能改善症狀，否則可導致牙齦萎縮、牙齒脫落等嚴重後果。

牙肉出血原因1 牙齦炎、牙結石、牙周病

牙菌膜積聚可累積形成結石，並令牙肉發炎而引起流血及萎縮等狀況，若未及時治療而惡化成牙周病時，牙齦流血的情況會更嚴重。

牙肉出血原因2 錯誤刷牙方式

刷牙太用力、牙刷刷毛太硬、刷毛開岔等都可能導致牙刷與牙肉過度摩擦，造成損傷及出血。其實，大力刷牙不等於更乾淨，反而可能導致牙齦萎縮或出現傷口，而使用一些刷毛開岔或歪斜的牙刷，不但會影響潔齒效果，更可能會刺激牙肉引起不適及流血等情況，故應定期更換牙刷。