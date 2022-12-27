牙齒健康｜人工植牙不易蛀牙？一個原因令你砍掉重練

奇美醫學中心牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬表示：植體周圍炎治療不易，即使人工植牙完成後，仍應定期追蹤照護才是牙齒與人工植牙在口內長期維持健康的關鍵。

曹瑞彬醫師指出，牙周病的症狀包含牙齦流血、牙齒鬆動、口臭、牙齦膿腫甚至牙齒脫落。牙周病早期並不會造成明顯的不舒服，因此常常會被一般民眾乎略或是害怕看牙醫而錯過寶貴的治療時間，建議民眾應每半年進行牙齒檢查與洗牙，以利早期發現早期治療。

黃女士於數年前因多顆牙齒鬆動、刷牙易出血、吃東西沒有力量而求診牙醫診所，牙醫師診斷黃女士為嚴重牙周病，所以轉診至奇美醫學中心牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬門診進行專業全口牙周病治療。

近年來植牙治療重建缺失的牙齒已相當普遍，但如果在植牙治療前沒有妥善進行牙周病檢查與治療，易導致人工植牙後植體周圍炎的發生。根據美國與歐洲牙周病專家共識會議中指出：「牙周病史」、「不適當的牙菌斑控制習慣」、「未定期覆診」是植體周圍炎的風險因子，因此建議民眾在進行人工植牙重建缺牙前，應先進行牙周病檢查與治療，才能讓植牙在口內維持健康。

定期覆診追蹤 確保植牙健康

雖然人工植牙的材質不同於自然牙，有著較不易蛀牙的特性，因此也讓許多病人輕忽未善待植牙，認為不需要保養，但其實並不然，應如同自然牙一樣皆需清潔維護，用心對待，以免植牙後因細菌感染惡化導致植體周圍炎，造成植體脫落、植牙失敗。

曹瑞彬醫師表示，植體周圍炎治療不易，即使人工植牙完成後，仍然有可能會因為術前沒有治療牙周病或是牙周病復發，造成後續人工植牙處流血、化膿甚至人工牙根脫落。因此，老話一句，預防勝於治療，植牙治療前妥善治療治療牙周病，後續定期追蹤護理才是牙齒與人工植牙在口內長期維持健康的關鍵！