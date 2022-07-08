牙齒健康｜定期維護植牙 避免植體牙周病

定期維護植牙 避免植體牙周病

當因為蛀牙或其他問題失去了牙齒，可以透過植牙來填補缺失。不過植牙之後並非一勞永逸，因為平日如缺乏清潔及定期維護，或會患上「植體牙周病」，惡化速度比自然牙快得多。近年有新手術治療方式，電解治療有效達到深層清潔效果，而且可保留植體的機會較高，節省重新植牙的成本。 牙科醫生季超表示，植牙是將身體可接受的物料如鈦金屬，植入牙槽骨內，作為支撐假牙的植體，然後於植體上鑲嵌人造牙套、牙橋或放置假牙托，「於植牙手術之前，需要確保牙周病得到控制，而手術後亦需要定期檢查和洗牙，保持植體清潔。」 一成感染機率 可是，植牙並非無後顧之憂，季超指出，「現時常見的植體置換，包括膝關節和髖關節，都有可能出現感染，但當中植牙的植體周圍感染比率較高，研究顯示植體牙周病發生率約10%；而五分一植牙患者患有植體牙周病，比膝關節(1.34%)和髖關節(1%)的感染機率明顯較高。」

破壞牙槽骨 植牙周圍疾病主要有植體周邊黏膜炎(植牙周圍牙肉發炎)和植體周邊炎(植體牙周病)，前者只有發炎而未破壞骨頭，但發展至植體牙周病即表示牙骨受到破壞。季超認為植體牙周病的致病細菌與一般牙周病類似，牙菌膜的細菌分泌毒素，並刺激植體周圍的組織產生發炎因子，破壞牙槽骨等，「加上植體對細菌的抵禦力比自然牙弱，植體牙周病的惡化速度和破壞性比一般牙周病更高，治療上也較複雜。」 清除細菌重建骨頭 植牙周圍牙肉發炎的治療較簡單，先控制危險因素如加強口腔衛生、控制好血糖、減少吸煙等，亦可用甘氨酸或赤蘚醇作噴砂治療或激光治療等作清潔；有需要也可局部或全口使用抗生素。植體牙周病的治療則與牙周病手術相似，先作植體周圍翻瓣手術，再透過噴砂消毒植體表面，去除大部分細菌，再放置骨粉及骨膜，重建植體周圍的骨頭。由於植體表面有螺絲紋，難以徹底清潔，最壞打算是要將植牙連根拔起，待牙周病康復後才重新植牙。